Saintout apoyó el reclamo de trabajadores del BAPRO y aseguró que la comunicación en la provincia esta blindada

La Presidenta de la bancada de Diputados de Unidad Ciudadana – PJ, Florencia Saintout, se refirió al conflicto que mantienen los trabajadores del Banco Provincia ante la reforma previsional, y destacó la importancia de concretar el reclamo en todos aquellos espacios donde sea posible al considerar que la provincia “está blindada en términos de comunicación”.

“Hay que reclamar en todos los espacios, porque la Provincia está blindada en términos de comunicación. La gran mayoría de las medidas que se toman por parte del gobierno provincial que atentan contra los derechos de los pobladores, en ningún lugar se ve. Con esta medida de la reforma previsional, se está afectando a miles de jubilados y además al banco con esta medida, se lo está terminando de vaciar. Al IPS lo van a hacer deficitario de a poco, precarizar a los trabajadores nuevos en planta. Están jubilando rápido a todos los que están próximos a hacerlo. Hay que estar atentos a esto. Debemos hacer visible lo que está pasando. Es mentira que se están sacando las jubilaciones de privilegio, eso es mentira. No les importa el banco y no les importan los trabajadores”, advirtió la funcionaria.

En cuando a la reforma que plantea el Estado y afecta a los trabajadores de la justicia dejó en claro la preocupación que le genera. “Presentaron la modificación a los jurados a la hora de elegir a los jueces, que está preparada para perseguir a los jueces. Como al Juez Arias, que paró el aumento de las tarifas, entre otras cosas con una historia de defensa de los más vulnerables. Presentan reformas que van directamente a tener una justicia absolutamente parcial y liga a que los puedan defender al tomar medidas totalmente antipopulares”, sostuvo.

Saintout, hizo hincapié además en la necesidad de seguir formando periodistas “que entiendan que la verdad es el plural, es relativa y que no puede ser negociada. No se puede renunciar a las verdades y eso se trabaja hace mucho tiempo. El trabajo del periodismo está absolutamente precarizado, con la concentración de los medios, con listas negras, más de 3 mil han perdido su trabajo y otros medios chicos, que no reciben apoyo del Estado”.

Asimismo, consideró que hay un ataque sistemático a las escuelas, “sobre todo con los terciarios. También están vaciando a las universidades públicas”, indicó.