Salaberry: “Vamos trabajar para que el Peronismo vuelva a ser gobierno en Tres Arroyos”

En el marco del Día de la Lealtad, el secretario general de la CGT Regional Tres Arroyos, dijo que “el Peronismo va a volver a ser gobierno en Tres Arroyos”, que “habrá unidad”, a la vez que resaltó que “no debe llamar la atención que surjan unidades básicas o nuevas agrupaciones, eso es histórico, toda la vida fue así, aun en vida del General Perón”.

“Hoy es una fecha muy especial, y creo que la división del peronismo no es tan profunda, creo que se va a lograr la unidad con candidatos fuertes; toda la vida hubo unidades básicas en los barrios que después confluyen al Consejo del Partido, y creo que debemos dejar de pensar tanto en el yo y pensemos en el resto, cuando decimos resto decimos País, decimos Patria, confiamos llegar a esa unidad el próximo año, que no nos llame la atención que surjan unidades básicas, agrupaciones porque toda la vida fue así aun en vida del General Perón, todo ese trabajo barrial con distintos sectores, a veces con peronistas y a veces con quienes no son peronistas, confluye después al Partido, al Movimiento y eso lo termina fortaleciendo”, sostuvo.

“Vamos a llegar con un candidato sólido apoyado por las mayorías, tenemos fe, tenemos confianza”

Salaberry agregó: “pienso que, como pensamos todos el Peronismo va a volver a ser gobierno en Tres Arroyos, lo sentimos, lo queremos y se va a trabajar precisamente para eso, para fortalecer al movimiento Peronista, y llegar a través de un candidato solido apoyado por las mayorías, tenemos fe, tenemos confianza, y Tres Arroyos no va a ser la excepción, pero tenemos que dejar, como dije antes, mucho el yo y pensar en el nosotros, pensar en el Movimiento y pensar en la Patria, y a partir de ahí, pienso que se puede encaminar todo para el próximo año”.

Los actos de hoy

Asimismo, dio a conocer la serie de actos previstos por la central sindical, los que se iniciarán a las 19:00,con una misa en la Parroquia del Carmen, y seguidamente a las 19:45 se procederá a la colocación de una ofrenda floral en el busto de Juan Domingo Perón, en las escalinatas de la Municipalidad, para luego trasladarse frente al busto de Eva Duarte, en Plaza San Martín, donde se entonará el Himno Nacional, habrá palabras alusivas y se cantará la Marcha Peronista.