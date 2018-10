Salim: “el Municipio no está a la caza de deudores de tasas”

Tras un amable debate, la Comisión de Hacienda resolvió desestimar y archivar un proyecto que preveía la suspensión de las ejecuciones a contribuyentes por deudas de tasas municipales, presentado por el unibloque del Peronismo Renovador. Al respecto, el presidente de la Comisión, contador Guillermo Salim, advirtió que “el Municipio no está saliendo a la caza de deudores, por lo que después de charlarlo abiertamente, resolvimos desestimar el proyecto. No hay muchos contribuyentes en esta situación, de hecho es algo dinámico, pero es un mecanismo que el Municipio se reserva para aquellos casos que, habiendo tenido disponibles todas las instancias como planes de pago y demás, y pudiendo hacerlo, deciden no hacer frente a sus obligaciones. Para quienes no pueden hacerlo, están previstas distintas herramientas, incluso las eximiciones”, aclaró.

Autorizan la concesión de la confitería de la Terminal

Por otra parte, Salim confirmó que se autorizará al Ejecutivo a concesionar la confitería y restaurant de la Terminal de Ómnibus al único oferente que mostró interés en la explotación de este espacio cerrado desde hace un tiempo.

Adelantó también que se aprobó “un pedido del Tribunal de Cuentas para que el Concejo autorice al Ejecutivo a la reserva de partidas presupuestarias de ejercicios futuros, como el caso de contratos de alquiler que pasan de un ejercicio a otro, y después de una charla con los concejales respecto de las situaciones por las que se dan este tipo de solicitudes, fue aprobado”.