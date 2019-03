Salim: “El Vecinalismo tiene candidatos y candidatas”

El presidente de la bancada vecinalista, Guillermo Salim coincidió con el presidente del MV, Pablo Abraham, en torno a que el partido tiene otras posibilidades de oferta electoral que no se circunscriben únicamente al intendente Carlos Sánchez, y agregó que “el Vecinalismo tiene candidatos y candidatas, y probablemente sea la única fuerza de Tres Arroyos que puede mostrar un menú tan variado y con experiencia, capacidad y conocimientos”.

No obstante, declinó responder si él mismo está en ese menú, y aseguró que recién habrá definiciones después de la Fiesta del Trigo. “No hay nombres sobre la mesa, teníamos que transitar primero esta etapa de apertura de sesiones y de la fiesta, pero seguramente en los próximos días comenzaremos a tratar el tema en el partido”, dijo.

Por otra parte, volvió sobre su discurso en la Asamblea Legislativa y advirtió, en torno al rol de la oposición, que “tenemos que lograr acuerdos y no permitir que se minimice el Presupuesto o que no se cuente con las herramientas necesarias para gobernar. La inflación sigue existiendo, los recortes del gobierno nacional siguen existiendo, los requerimientos de la gente crecen y la oposición parece estar poniéndole más energía a los reclamos y a los pedidos que a dotar el Ejecutivo de las herramientas que necesita para hacerle frente a esas exigencias”.