Salim habló de la gestión y del Concejo que se viene: “no veo una guerra”

En su primer día de interinato a cargo de la jefatura comunal, Guillermo Salim repasó una intensa agenda de actividades, al tiempo que analizó cuestiones relativas a la nueva conformación del Concejo Deliberante y aseguró que más allá de las negociaciones que será necesario establecer entre las distintas fuerzas, “no se ve una cuestión traumática ni una guerra”.

“Hoy estuvimos recorriendo cinco obras en ejecución, nos reunimos junto a la doctora Cittadino y Vanesa Borda con el director del Hospital, y es muy importante el nivel de actividad en varios aspectos que hay en la gestión. Los que estamos en funciones hemos asumido nuestro rol con mucha responsabilidad, y con la decisión firme de doblegar los esfuerzos sea cual fuere el resultado y los cambios que pudieran existir después del 10 de diciembre. Hemos estado reunidos con el intendente durante mucho tiempo los últimos días, precisamente para continuar avanzando en la gran cantidad de tarea que tenemos por delante, porque el ritmo de la actividad municipal es muy interesante y siempre hay cuestiones por resolver. El pedido de Sánchez es seguir trabajando con responsabilidad y esfuerzo”, sostuvo Salim.

En su carácter de presidente de la bancada vecinalista, aseguró que “no soy pesimista y confío en que, más allá de la actitud que puedan tener al analizar el resultado de las elecciones, todas las fuerzas políticas van a responder a la voluntad de trabajar por los vecinos, por lo que no tendríamos dificultades en ponernos de acuerdo. Ojalá no me equivoque pero no veo una guerra, y si están planeando estrategias de cara al 2019, es legítimo que así sea. Nuestra responsabilidad sigue siendo la misma: gestionar de la mejor forma posible, con las puertas abiertas a las consultas, las críticas constructivas y todos los planteos de los vecinos”.