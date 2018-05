Salim: “la oposición hizo campaña contra cuentas municipales que no recibieron ninguna objeción”

Tras conocerse la información de que Tres Arroyos es uno de los dos municipios que no recibieron sanciones por parte del Tribunal de Cuentas provincial, el concejal y titular de la bancada vecinalista Guillermo Salim advirtió que “hay números impactantes, como 129 intendentes que tendrán que pagar multas de sus bolsillos. Y la reflexión que surge en estos días cuando se analiza la Rendición de Cuentas en un Concejo en el cual el Vecinalismo ya no tiene mayoría, es que el año pasado la campaña electoral coincidía con el tratamiento de las cuentas y por entonces la oposición llamaba a los vecinos a terminar con la mayoría vecinalista, por los problemas que tenían las cuentas municipales. Sin embargo hoy, superadas esas instancias y cuando el Vecinalismo ha perdido las elecciones y ya no tiene esa mayoría, nos venimos a enterar que la nuestra es una de las dos gestiones, entre los 135 municipios, que no ha recibido sanciones por parte del Tribunal de Cuentas. La gente debe diferenciar lo que es un análisis técnico de lo que es un análisis político cuando se estudian los números”, sostuvo.

Salim dijo desconocer cómo se votará el jueves que viene, cuando se someta al Deliberativo la Rendición de Cuentas 2017. Pero consideró que “el año pasado fue uno de los más difíciles para el Municipio, por la alta demanda social, de salud, el incremento de gastos por cierre de programas nacionales y provinciales, entre otras cuestiones, sin embargo el intendente y los equipos de todas las áreas eficientizaron el uso de los recursos para evitar endeudamientos excesivos, o cese de pagos, además de aumentar los sueldos de los empleados municipales casi un 5% más que la inflación”.