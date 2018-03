Salim le responde a Antinori por las obras inconclusas: “Es una falta de respeto responsabilizar al Intendente”

El concejal del Movimiento Vecinal, Guillermo Salim, respondió por LU 24 las declaraciones que realizó la diputada de Cambiemos Rosío Antinori sobre las obras inconclusas de la ciudad y tras responsabilizar al Intendente Carlos Sánchez por no realizar gestiones.

“Lo escuche con mucho asombro porque todos los que estamos en esto sabemos cómo funciona la política, sabemos que esta bueno y que garpa políticamente realizar el anuncio, sacarse la foto y quedar bien con los vecinos, y hasta ahí coincidimos y respetamos. El Movimiento Vecinal sabe mucho del respeto de la parte que le toca al gobierno nacional y provincial, que es hacer política precisamente, el Movimiento Vecinal ha gestionado con todos los partidos políticos muchísimas obras y de las fortalezas que tenemos con ellos, del respeto político que se ha tenido de cada uno de los anuncios que se han hecho y el Intendente Sánchez jamás ha inaugurado una obra si no viene una autoridad provincial o nacional que corresponda por una cuestión de respeto”, dijo Salim.

Además reiteró: “Sabemos que anunciar una obra y sacarse una foto es muy interesante, me parece que hay bastante irresponsabilidad de aquellos funcionarios provinciales que participaron de los anuncios y que luego no cumplieron con la segunda parte de la obligación, que creo, tienen en explicarle a los vecinos de Tres Arroyos de por qué esas obras no se realizan o por qué están paralizadas, o por qué se dejó de pagar”.

“Al escuchar detenidamente las declaraciones de la diputada Antinori que más allá de irresponsabilidad tengo que hablar de falta de respeto, de una falta de respeto al intendente, a Carlos Sánchez en persona, a los vecinos de Tres Arroyos que pagan sus impuestos. El gobierno deja de pagar, no da ningún tipo de explicaciones y encima hacen que políticamente anuncian la responsabilidad del intendente, sinceramente me parece una falta de respeto, obviamente estamos muy dolidos por esas declaraciones, no lo esperaba de una persona que entiende de códigos políticos como Rosío Antinori”, finalizó.