Salim: “Parece que Espeluse se transformó en gestor y detective”

A poco de votarse la Rendición de Cuentas, el titular del bloque vecinalista, Guillermo Salim, fue contra conceptos de su par Espeluse, y con mucha firmeza lo recusó al considerar que “Espeluse se ha atribuido dos roles; se transformó en gestor y detective, según lo escuché, y no puedo permitir ese tipo de expresiones, dado que como gestor, me costó encontrarle algún logro, ya que las obras que no están atrasadas están canceladas, y recuerdo asimismo un proyecto de ordenanza que pretendía cobrar media bolsa de cemento al frentista para hacer una obra en Claromecó, y quisiera saber qué opinión tendría el Tribunal de Cuentas; como detective no le ha ido muy bien tampoco, porque ahora tenemos acceso con una clave al RAFAM, para acceder y ver online cuestiones administrativas, y tenemos los decretos digitales y en papel a disposición, y el personal de contaduría hizo gran esfuerzo para alcanzar lo que ellos requirieron”.

No voy a permitir que se siembren dudas, porque también en su discurso Espeluse hizo referencia a que la maquinaria vial está obsoleta, y eso no es así, si le gusta madrugar lo espero para llevarlo a ver que a las siete de la mañana están todas trabajando, y creo que no se puede expresar de esa manera cuando al intendente lo invitan a dar una charla como ejemplo de toda la Provincia”.



“No se enojen”, la respuesta de Espeluse

Espeluse retrucó y dijo “sentir la obligación de aclarar algunas especulaciones esgrimidas, ya que parece que cumplir con un rol que tenemos y por el cual hemos sido votados hay que decir la verdad, y lo dicho esta noche se basa en un cien por ciento en documentos oficiales, no de antojos e inventos nuestros, cuestionamos una factura presentada por alguien de deportes adjudicada a cultura y el estado de la máquina del Ente Vial surge desde el propio informe del organismo”.

“No se enojen, porque simplemente como todos nos basamos en cuestiones concretas y específicas y venimos hoy en una sesión pública, abierta a decir las cosas con claridad, quizás hasta ahora eso no tenía incidencia y las cosas se hacían de otra manera”.

“Hay inconsistencia en los dichos de Moreno”

En un aparte, Salim consideró “la inconsistencia de los planteos hechos por la concejal Moreno, porque por un lado reconoce el contexto en el que se desenvuelven las finanzas en 2017 y el esfuerzo que ha hecho el municipio para capear el temporal, pero curiosamente se vota en contra la administración central y en hospital”.

“Soy el primero en reconocer que la sesión especial es para hacer un análisis político y deja en manos del Tribunal de Cuentas el análisis técnico; respeto y acepto las reglas, pero es mi deber mencionar semejante contraste; soy quien llegó a la política para tratar de mejorar las cosas, no necesito vivir de la política, y siento dolor porque muchos de los aquí presentes están votando en contra porque alguien dijo que hay que votar en contra del Movimiento Vecinal”.