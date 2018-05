Salim replicó críticas a la administración del Hospital

El presidente del bloque vecinalista y titular de la Comisión de Hacienda, Guillermo Salim, refutó declaraciones públicas del edil Martín Garrido (UC), quien calificó a la gestión administrativa del Hospital como “la peor de los últimos años”. Salim aclaró además, sobre los ítems cuestionados por el concejal, que “el servicio de lavandería se adjudicó a la empresa que ganó la licitación, aprobada por el Concejo, y las esterilizaciones que se envían a la Clínica Hispano y a Chaves son gratuitas, el Municipio no abona por ese servicio, por lo que en todo caso significa un ahorro para el Hospital respecto de otras propuestas”.

“Todas estas cuestiones, si el representante de La Cámpora en Tres Arroyos las hubiera consultado en el Hospital o en la Comisión, seguramente las conocería y no hubiera tenido necesidad de mentir. En el caso del servicio de lavandería, en algún momento Garrido lo consultó y se le informó que las licitaciones se adjudican a la mejor oferta”, sostuvo Salim.

El concejal vecinalista se mostró ofuscado porque “al director administrativo, Diego Rodríguez, se lo descalifica a nivel personal, y ni Garrido ni el medio que publicó sus declaraciones lo consultaron. Entiendo que los concejales del peronismo están haciendo un uso político de esto, recién consultaron qué pasaría si no aprobaran la rendición de cuentas, y lo cierto es que si no quieren hacerlo están en su derecho porque este es un sistema democrático. Pero no pueden descalificar a alguien que le dedica todo el día al Hospital, ha tenido excelentes gestiones, y de hecho la facturación del Hospital se ha incrementado enormemente y los ingresos propios han superado lo presupuestado aún en años difíciles como fue el 2017”, puntualizó.

Plaza “Luisa Marino”

Por otra parte, la Comisión de Hacienda aprobó que se destine a una plaza que será denominada “Luisa Marino”, una parcela ubicada en el loteo “Barrio Centenario”, en el Barrio Boca.

Además se dio despacho a la ratificación de la designación del doctor Javier Pizarro como director del Centro Municipal de Salud.