Salud mental y discapacidad: para el interbloque peronista “hay que dar respuestas”

Tras la visita de varios de sus integrantes al centro Despertares de Benito Juárez, el interbloque peronista en el Concejo Deliberante sigue trabajando en la temática de la discapacidad y la salud mental. Hoy recibieron a Agustina Seoane, de Caminemos Juntos, y a Alejandra Duchosal, acompañante terapéutica, con diversas inquietudes, y tienen previsto continuar reuniéndose con familias e instituciones locales vinculadas a estas cuestiones. Entienden, según dijeron a LU 24 Tatiana Lescano (UC), Mercedes Moreno (FpV) y Andrea Montenegro (FR) que “hay ordenanzas y leyes que no se cumplen, problemáticas como la falta de cobertura de obras sociales y de dispositivos de contención, sobre las que desde el rol de concejales se pueden evaluar opciones que apunten a dar respuestas”.

“Entendemos que hacen falta respuestas en la atención ambulatoria, la inclusión en propuestas deportivas, culturales y terapéuticas, así que hablando con profesionales de la salud, organizaciones, conociendo experiencias de otros distritos, vamos explorando opciones que nos permitan proponer soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”, amplió Lescano. En este marco los visitó Agustina Seoane, quien según Lescano “se puso a disposición de nuestro trabajo, además de plantearnos similitudes y diferencias con el centro de Juárez, y nosotros le contamos qué cuestiones estamos explorando”.

“También pusieron sobre el tapete estos temas los planteos de la Mesa de Salud Mental y el incumplimiento de la ordenanza sobre el tema sancionada en 2012 –indicó Mercedes Moreno- y por eso nosotros buscamos que se ponga en agenda esta problemática, porque puntualmente esa ordenanza es bastante completa y es importante que se cumpla porque puede poner en marcha una serie de dispositivos que necesitan los pacientes y sus familias para sobrellevar estas patologías”, completó la edil del FpV.

Montenegro, por su parte, reflexionó acerca de estas temáticas “sobre las cuales hay mucho escrito pero poco se cumple. Los acompañantes terapéuticos, muchos de ellos formados en Tres Arroyos y que no sólo acompañan personas con discapacidad sino que trabajan también en geriátricos, con el Poder Judicial, también nos refieren el incumplimiento de las normas, y por eso queremos trabajar, dentro de nuestras posibilidades, en estos planteos”. Y marcó la necesidad de generar dispositivos que apunten a la contención en el período estival, sobre todo para aquellos niños y jóvenes que no tienen estímulos en el receso escolar.

Moreno, finalmente, recordó que “hay un contexto nacional y provincial de cierre de servicios, de desmantelamiento de la CONADIS, en cuyo marco se podrían haber iniciado estos proyectos, y de creación de una Agencia Nacional de Discapacidad que no está funcionando”. En este sentido, Lescano advirtió además que “la precarización laboral hace que a familias sin trabajo o con empleo en negro les cueste más cubrir las prestaciones que las personas con discapacidad necesitan, y como peronistas consideramos que en estos casos el Estado tiene que tener una fuerte presencia”.