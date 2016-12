San Cayetano: El Intendente Gargaglione brindó con los empleados municipales

En horas del mediodía el Intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione, en compañía de sus funcionarios, reunió a los empleados municipales en el flamante Espacio Cultural Municipal con el objetivo de realizar un brindis por la finalización del corriente año.

El Jefe Comunal agradeció a todos quienes de una u otra manera trabajaron en el reciente edificio inaugurado, al tiempo que calificó el presente año como muy positivo.

“Estamos alineados políticamente con el gobierno provincial y nacional, ambos muy equitativos y para nada discriminativos con aquellos que no coinciden en su color político. Hemos logrado una afinidad que le sirve y mucho a San Cayetano, sobre todo para profundizar aquellas políticas públicas que nosotros como Estado hemos llevado adelante, pero sin el aporte de los agentes municipales no hay política pública que se pueda ejecutar”, afirmó.

Acerca de la culminación de un nuevo año, Gargaglione señaló que “es un día de reflexión, pensemos en todo lo bueno, en aquellas experiencias que no se deberían repetir, analizar lo que hemos transitado. El 2017 será mejor, tenemos que dejar de lado las discusiones individuales, pensar en un todo: Estado, Sindicato, Áreas municipales… debe primar el interés general por sobre el personal. Todos debemos hacer una autocrítica, si nos sobreponemos a aquellas ambiciones personales, que muchas veces no son solo económicas sino de poder o de otra índole, tendremos un gran 2017”.

Por último instó a “seguir trabajando como hasta ahora, hoy el Municipio está muy bien visto, y eso no es porque nosotros tuvimos buenas ideas, sino porque esas ideas, algunas buenas y otras no tanto, fueron aplicadas por los empleados. Por todo ello San Cayetano no pasa desapercibido”.

Como cada fin de año se entregaron reconocimientos a aquellos empleados municipales que cumplieron 25 años de servicio. En este caso el Intendente Miguel Gargaglione premió a María Amprimo, Mario Galli y Luis María Linch. Del mismo modo se reconoció a los agentes Romina Benítez y esteban Braga por culminar la diplomatura en gestión municipal dictada por el IPAP.