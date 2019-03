San Cayetano: Gargaglione inauguró las sesiones del HCD: “Hemos logrado romper con el cortoplacismo”

El Intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione inauguró formalmente, ayer miércoles, las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, la trigésimo sexta consecutiva desde el regreso de la democracia en 1983.

Ante la presencia de funcionarios municipales, consejeros escolares y vecinos, Gargaglione basó su discurso en la transformación de San Cayetano con “una fuerte presencia del Estado Municipal en pos de lograr un mejor vivir de toda nuestra comunidad”, los logros obtenidos desde su asunción en diciembre del 2007, el consecuente posicionamiento del distrito a nivel región, provincia y país, abriendo el debate para plasmar “un proyecto de desarrollo local que sea una política de estado y que se ejecute en el plazo necesario”.

El jefe comunal afirmó que se ha logrado “romper con el cortoplacismo en todas y cada una de las áreas”, fijando políticas públicas lo cual “permite tener y profundizar una administración programada, equilibrada, transparente y ordenada”, fortalecida por las gestiones, posibilitando sostener “la continuidad de la obra pública, como también inversiones para lograr un Estado moderno, eficiente y eficaz”.

Para todo ello es vital el agente municipal, principal activo que tiene el Municipio, “gracias a sus trabajos se pueden concretar todas las decisiones políticas que se toman, siempre pensando en mejorar sus condiciones laborales y tratando de cubrir las expectativas en cuanto a sus ingresos”.

En la continuidad de su alocución, el Intendente afirmó que “este año debemos profundizar aún más nuestra cercanía con los vecinos más vulnerables, asistiendo rápida y equitativamente ante la demanda justificada, readecuando mes a mes dicha asistencia, pero priorizando la alimentación, y en especial la de nuestros niños y abuelos. Nuestra gestión ha priorizado la asignación de recursos al servicio del área, despegada del clientelismo político y respetando las decisiones que tomen nuestras profesionales.” Del mismo modo destacó la importancia de continuar trabajando en red con organismos gubernamentales y no gubernamentales, o instituciones, para dar soluciones a las problemáticas que se viven.

“Los sancayetanenses disfrutamos de la seguridad”

La violencia con perspectiva de género también fue un tema abordado, oportunidad en que destacó la inauguración de una oficina, atendida por efectivos capacitados y especializados en el tema. Seguidamente, Gargaglione manifestó que “los sancayetanenses disfrutamos de la seguridad existente en el Distrito, llevada adelante por la Policía Comunal y el Comando de Prevención Rural local”.

“Siempre trabajamos contra la trata de personas, desde la época de los cabarets en San Cayetano, un delito que atenta contra la mujer y en especial contra las más vulnerables, situación avalada por el poder político de turno y naturalizada por parte de la sociedad”, dijo Gargaglione, mencionando además la lucha contra el flagelo de las drogas.

“Sin dudas y para aquellos que no respetan las instituciones o la independencia de poderes, les debo decir que no avalamos ningún tipo de exceso y que todas las actuaciones realizadas en pos de delincuentes presos y ciudadanos de buen vivir libres, son investigadas y juzgadas por el Poder Judicial Provincial, con asiento en la ciudad de Necochea. También decimos que el buen o mal accionar de la policía es auditado por Asuntos Internos, destacando la tarea del organismo al exonerar miles de policías y detener otros tantos”.

“A estas condiciones de tranquilidad le sumamos políticas públicas adecuadas que permiten una integración e igualdad en la calidad de vida de nuestros vecinos, sin importar edad, condición social y lugar donde vivan dentro del Distrito”; en ese sentido el Intendente puso de ejemplo la construcción y puesta en funcionamiento del Espacio Cultural, “una obra emblemática que nace producto de la demanda originada y teniendo a la cultura y educación como ejes de gestión”. Del mismo modo destacó las políticas en materia de Deportes, interactuando con todas las instituciones, trabajando en conjunto con actividades que les permitan ser sustentables en el tiempo.

“Salud pública, gratuita, igualitaria y de calidad”

Sobre una de las obligaciones indelegables del Estado, el jefe comunal afirmó que “siempre hemos entendido a la salud pública, gratuita, igualitaria y de calidad como un derecho de todos los habitantes. No es una simple declamación, estamos convencidos que es un deber del Estado brindarla, y para su logro es el propio Estado quien debe garantizar el acceso y luego contar con los recursos necesarios para dar respuestas e idear mecanismos que lo hagan efectivo”. Luego de ello enumeró las adquisiciones en aparatología, las especialidades cubiertas, al tiempo que adelantó las metas para el presente año, entre ellas lograr que San Cayetano sea declarada Ciudad Cardioprotegida.

En cuanto a las obras públicas se prioriza siempre realizarlas por administración y con mano de obra local. “En estos once años prevalecieron la protección de la ciudad realizando los desagües pluviales necesarios, las obras de infraestructura básica que mejoran la calidad de vida, además estaremos arribando a la entrega de 218 viviendas. Lo destacable en este caso, además de la cantidad para ir resolviendo la demanda habitacional, es la calidad de las mismas directamente relacionada con la dignidad del lugar donde viven nuestros vecinos”. También el Intendente hizo mención a las más de 60 cuadras de pavimento urbano concretadas con maquinarias y personal municipal.

Merced a gestiones, con el financiamiento del gobierno provincial se lograron obras significativas para el Distrito como la tan necesaria repavimentación de Ruta Provincial Nº 75, y el primer autódromo de la ciudad. “Muchas serían las obras a enumerar, pero lo destacable son las explicaciones sobre prioridades y formas de ejecutarlas que definen una vez más qué políticas públicas aplicamos. Producto de ese cambio es la Planta de Tratamiento de Residuos, base fundacional para trabajar en medio ambiente, y el Sector Industrial Planificado, obra que da la posibilidad de cambiar nuestra matriz productiva”.

Al hacer referencia al área Vial, Gargaglione manifestó que “la política de inversiones a través del aporte de los productores, modernizando dicha área, mejorando las condiciones labores y realizando todas las tareas con nuestro equipamiento sin contratación de terceros, mejorando los ingresos justificados de nuestros agentes, fue acertada”.

A la villa balnearia la calificó como la transformación más importante, donde “las políticas públicas desarrolladas hicieron que aquellos que la visitan por primera vez decidan regresar y que al transcurrir estos once años el cambio siga atrayendo nuevos turistas”. Allí se observa un crecimiento ordenado a través de la venta de lotes, “reinvirtiendo esos fondos en el propio balneario mejorando los accesos, adecuando los edificios públicos a las demandas actuales y todos los años sorprendimos con una nueva obra o inversión”.

“Deseamos que esas políticas públicas pasen a ser políticas de Estado”

“Hemos repasado gran parte de nuestra gestión, sobre todo mencionamos la frase ‘políticas públicas’ en varias oportunidades. Las mismas no son casualidades, son causalidades de decisiones tomadas con el fundamento del bien común y bienestar general”.

“Deseamos que esas políticas públicas pasen a ser políticas de Estado, o sea que independientemente del partido gobernante perduren en el tiempo. La razón es muy simple: son las decisiones tomadas en estos 11 años que lograron la transformación mencionada, posicionando a San Cayetano a nivel zona, regional, Provincial y Nacional como antes nunca había estado”.

“Hablamos de crecimiento pero no de desarrollo. Ese es el gran debate que nos debemos los sancayetanenses pensando en las futuras generaciones”.

“Ese es el deber, toda comunidad necesita de un proyecto de desarrollo local que sea una política de Estado y que se ejecute en el plazo necesario. Solamente de esa forma lograremos que aquellos vecinos que decidan emigrar lo hagan por elección y no por una economía local débil. Tengamos en cuenta algunos conceptos: ‘Las Sociedades desarrolladas son las que cuidan y las sociedades subdesarrolladas son las que tiran’. El estado municipal es uno de los pilares para el desarrollo. Lograr solvencia fiscal, sofisticación burocrática, cumplir en tiempo y forma con nuestros proveedores, los cuales pueden ser nuevos emprendedores, y apoyar a los talentos locales son algunas de las virtudes de ese Estado ejemplificador para el desarrollo mencionado”.

Finalmente, el Intendente Miguel Gargaglione afirmó que “no podemos pensar en el desarrollo sin compartir la estrategia con nuestra ciudadanía, gestionando así el día a día, pero también gestionando juntos el futuro”.

Ana Paula Mancino: “Les pido responsabilidad al momento de expresarse públicamente”

Tras hacer referencia al cambio de fecha de inicio de las sesiones ordinarias del HCD, la presidente del cuerpo, Ana Paula Mancino aseguró que “este ha sido un receso distinto para algunos de nosotros, que como integrantes de la comisión para la evaluación de los aspirantes a viviendas del Barrio Centenario, podemos decir que de receso tuvo poco. Revisamos cada una de las carpetas, solicitamos información, nos reunimos con los postulantes, para así poder tener la lista de los adjudicatarios a tiempo para cuando las casas estén listas para ser entregadas, y puedo decir que nunca faltó un concejal a esas reuniones”.

Con respecto al año electoral, Ana Paula solicitó a los demás concejales comprometerse “a ser neutrales en cuanto a la campaña electoral dentro de este recinto y a no descuidar nuestra tarea de legislar, que fue a lo que nos comprometimos cuando juramos como concejales, sé que esto significa un esfuerzo mayor, que por mi parte estoy dispuesta a realizar y espero lo mismo de ustedes”.

“También quisiera pedirles a los concejales responsabilidad al momento de expresarse públicamente, sobre todo ante situaciones graves que involucran áreas sensibles como salud y seguridad... como concejales pueden y deben acercarse a solicitar información a estas áreas, informarse de lo sucedido, respetar los caminos institucionales y esperar que la justicia investigue y después si repudiar o no alguna situación, y así poder transmitir correctamente la información a la ciudadanía a quien nos debemos...”

Por último, la presidente del Honorable Concejo Deliberante se mostró orgullosa de los logros obtenidos por este gobierno municipal, del que como concejales somos parte... y vamos a seguir apostando desde este lugar al crecimiento de nuestro Partido, por lo que acá vamos a estar para tratar los proyectos necesarios, para que esto se haga realidad, todas las veces que las circunstancias lo requieran”.