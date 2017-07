San Cayetano: La mesa local destaca la importancia de la corresponsabilidad

Desde el área de Acción Social y la Mesa Local de Violencia familiar con perspectiva de género se trabaja en la ayuda de personas que padecen problemáticas como violencia de género, que por sus características y por resguardar sus derechos no se pueden hacer visibles ante la comunidad. Estos temas llevan un trabajo de mucho compromiso y no pueden ser resueltos por una sola institución, necesitan de la construcción de una red solidaria donde cada uno de los actores se involucra y se solidariza, poniéndose en el lugar de la persona y brindando la ayuda que puede, desde el lugar que ocupa.

Por todo ello, la Dirección de Acción Social destaca el apoyo y la solidaridad que brindan respecto a este tema quienes forman parte de las distintas Iglesias, el grupo Papelnonos y vecinos que también han aportado su granito de arena en situaciones concretas.

A partir de estas experiencias se invita a toda la población a solidarizarse con las personas que padecen este tipo de problemáticas y les recordamos que el solo hecho de acompañar, escuchar y no juzgar es de gran ayuda para quienes deben transitar estas situaciones.