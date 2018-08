San Cayetano: otorgan bono a los municipales para pagar el gas

"No me gusta que sea en negro, pero lo hacemos para que puedan afrontar las facturas de gas", afirmó el intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, en el anuncio de dos bonos de 3 mil pesos para los empleados municipales.

Gargaglione (UCR-Cambiemos) otorgó los dos bonos no remunerativos para que los empleados “puedan afrontar las facturas de gas". Así, el jefe comunal se hizo eco de la situación económica actual y la pérdida de poder adquisitivo. De todas maneras, apuntó al kirchnerismo.

"El populismo nos ha hecho mucho daño, sobre todo en el sistema energético", dijo.

Gargaglione fue parte de los intendentes de la Quinta sección que se reunieron la semana pasada con el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña en Casa Rosada. Formó parte del operativo contención que programó el Gobierno con todos aquellos que tienen responsabilidades territoriales.

"Los intendentes tenemos que estar muy cerca de la gente", remarcó Gargaglione en declaraciones a Necochea Digital Radio. “Cuando elegís tener tarifas bajas para tener más votos, después a la larga termina pasando esto. Despilfarraron la energía de nuestro país".

Los municipales de San Cayetano cerraron un acuerdo con el Gobierno que en diferentes tramos suman un 27%.