San Francisco de Bellocq y un festejo con sol por los 88 años

Una amplia participación comunitaria acompañó el desarrollo de los primeros actos programados en torno a los 88 años de vida de San Francisco de Bellocq, que se desarrollaron en una mañana fría pero soleada y que continuaban por la tarde, específicamente con competencias deportivas, festejos para los niños y atracciones criollas.

El delegado municipal, Claudio Bonavita, agradeció la presencia de “colegios, Bomberos, scouts, la gente que ha trabajado en esto y que nos apoya siempre. Vamos a pasar un lindo día”, sostuvo, tras enumerar las propuestas para la jornada.

A su turno, el intendente Carlos Sánchez –quien anunció para el 2018 la ampliación de la disponibilidad de gas- puso énfasis en “la historia, la fuerza de salir de los problemas que tiene San Francisco de Bellocq, aquí en el medio de la pampa, donde la vida no es fácil pero sí hermosa y digna. Recién hablaba con señoras del pueblo, y coincidíamos en lo que es la vida en estas localidades, cómo se crían los chicos, cómo se aprende en las escuelas lo que es difícil aprender en las grandes ciudades. Y justamente es hacer la vida más sencilla, más feliz, más digna”.

“Acá nadie va a bajar los brazos”

Sostuvo Sánchez que “la responsabilidad que asumí una vez, cuando un vecino me pidió, estando yo sucio de gasoil, de tierra, del olor a cubiertas que patinaban en el surco, que fuera a dar una mano en un partido político. Y cómo decir que no, si yo quiero a mi pueblo, a mi campo…Nunca soñé que iba a llegar hasta acá. Y nunca tuve, ni tengo, otro compromiso más que hacer algo por mejorar la vida de nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, chicos, grandes. No tengo otro ideal, y la gente que me acompaña, tampoco”.

El jefe comunal pidió “disculpas por aquellas cosas que no se han podido hacer. Quizá nos equivocamos en poner la vara muy alta, como se dice ahora, y no llegamos. Pero tengan por seguro que aquí nadie baja los brazos, vamos a seguir trabajando, corrigiendo lo que no estuvo bien y haciendo las cosas que tenemos por hacer. Reconozco y vuelvo a decir que nos disculpen si nos faltó algo. Pero lo que no nos faltó nunca fue el apoyo de la gente, y San Francisco de Bellocq es un ejemplo de eso”.

En este sentido, Sánchez destacó el apoyo que, en su momento, brindaron las instituciones del pueblo al exdelegado Gerardo Chedrese, y a su sucesor Claudio Bonavita. “Así se hacen las cosas, juntos, porque acá no hay ningún iluminado. Así se hicieron las viviendas, el agua corriente, el gas, como hace 15 o 20 años jamás pensábamos que íbamos a tener. Me dolía en el alma, me daba escalofríos cuando asumí que se dijera que San Francisco podía convertirse en un pueblo fantasma. No quería que nada de eso sucediera, por eso con optimismo empecé a gestionar desde el primer día”, completó el intendente.

Finalmente, anunció que para el año que viene llegará un nuevo tubo a la planta de gas de la localidad.