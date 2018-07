San Román y la transparencia: “No tenemos que explicar cómo financiamos las campañas”

En la ocasión de la cena realizada por el Movimiento Vecinal, se entregaron reconocimientos al Dr. Eduardo Giordano, Marta Pellegrini y Miguel San Román, que formaron parte del partido, se desempeñaron en distintos cargos y hoy continúan trabajando solo como colaboradores del espacio.

Miguel recordó también sus inicios, y destacó “la transparencia y el sello de transparencia” del partido. Asimismo, manifestó. “No tenemos que andar dando explicaciones, de donde financiamos la campaña electoral nosotros, porque la financian los funcionarios que todos los meses aportaron dinero destinados al partido. Al partido le debo cosas importantes en mi vida, he trabajado en cargos difíciles y he cosechado grandes amigos. Si bien el resultado de las elecciones del año pasado no fue el esperado, está a la vista el enorme potencial que tienen el partido y su gente”, sostuvo San Román haciendo claramente referencia a las informaciones que circulan los últimos días respecto a Cambiemos y el financiamiento de la última campaña en la provincia.

Por su parte, el Dr. Eduardo Giordano se mostró agradecido y dijo ante los presentes: “Siempre se trató de hacer lo mejor que se puede; dando lo mejor que tiene cada uno; viendo que las cosas funcionen y a veces quedan cosas en el camino; cosas que no se pudieron realizar. Gracias por todo”.

Marta Pellegrini, en tanto, dijo estar sorprendida con este reconocimiento y sostuvo: “agradezco este momento. Para mí son una gran familia. Recuerdo que estaba como directora de una escuela y que comencé con mucho miedo. No pensé en mi vida hacer política. Comencé en un año difícil en el 2001; un año difícil en el Consejo Escolar; me gusto y me encanto y eso hizo que continuara. Mucha gente me acompañó y creyó en mí y me dieron la oportunidad de trabajar. Me voy muy feliz, aunque seguiré trabajando”, manifestó.