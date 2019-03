Sánchez, a los concejales: “muchas de las respuestas a sus requerimientos” están en el ajuste de Cambiemos

Al dejar inaugurado el periodo legislativo en el distrito de Tres Arroyos, el intendente Carlos Sánchez les dijo a los concejales que “muchas de las respuestas a sus requerimientos” están en los ajustes implementados por Nación y Provincia.

Mayoritariamente en el Salón Blanco se escucharon duros cuestionamientos a las administraciones de Cambiemos y reiterados pedidos al jefe comunal.

Estuvieron presentes 17 concejales, ya que por cuestiones personales se ausentó el vecinalista Werner Nickel.

Posteriormente a que el presidente del HCD, Matías Meo Guzmán, le expresara “le dejo el recinto “caliente”, el Intendente Municipal agradeció “profundamente la palabra de cada uno en todos sus conceptos” y reiteró que “están abiertas las puertas de mi despacho para todos por igual”. En cuanto a lo que falta hacer, refirió, en algunos casos, a “algunas picardías políticas” por lo que solicitó “reflexionar juntos”.

“Ningún ámbito escapa a la sombra de la crisis y del fantasma de una economía nacional errática”

En su discurso, de 33 minutos, Sánchez manifestó que el “trabajo estará enmarcado este año, seguramente, en particulares y difíciles condiciones de la economía nacional que, por supuesto, afecta también al estado local e individualmente a todos nuestros vecinos; ningún ámbito escapa a la sombra de la crisis y del fantasma de una economía nacional errática que continua sin solución a la vista, sumado a un año electoral con renovación de representantes en todos los niveles políticos y una atmósfera viciada de crispaciones, revanchismos, tozudeces, amenazas y enfrentamientos que impiden pensar cómo crecer y hacer que nuestro trabajo sea más productivo y eficiente para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.

En ésta realidad estará planteada vuestra y nuestra actividad en los días por venir”.

“Por eso –dijo - hago votos para que este salón, sea un símbolo de entendimiento político, un escenario donde se respete la autoridad y se escuche al otro, donde se pueda comprender las necesidades de cada uno y poder atenderlas, aun cuando para lograrlo se requieran esfuerzos y renunciamientos políticos y personales”.

“Sólo si pensamos en función del conjunto y olvidando nuestras apetencias e intereses particulares podremos convertir este Concejo Deliberante en la útil herramienta que está llamado a ser para la construcción de la comunidad, el crecimiento y el bienestar de nuestro distrito”, agregó.

Crisis

“La tristemente célebre palabra crisis se ha colado nuevamente en nuestro vocabulario, ya desde el año pasado, con todo lo que significa la misma para cada vecino, sea empresario, obrero, comerciante, productor o estudiante.

Sin duda el 2018 fue un año marcado desde lo económico, donde se produjo una devaluación de nuestra moneda nacional de más del cien por cien”, expresó.

Reducción del 44 por ciento del presupuesto en dólares

“Tengamos en cuenta que nuestros principales insumos, que son combustible, energía eléctrica, gas y medicamentos, desde hace tres años se ajustan e al valor dólar. Esta enorme devaluación llevó a que nuestro presupuesto pase de ser 53 millones de dólares en 2017 a 30 millones de dólares en 2018. Esta variación representa una reducción del 44% de nuestro presupuesto respecto al 2017 medido en dólares; por lo tanto queda claro que el desafío que tuvimos en el 2018 fue el de brindar el mismo servicio al vecino, luego de una impresionante reducción del presupuesto en términos reales".

"El mayor ajuste lo sufrimos a través de la devaluación"

"El mayor ajuste lo sufrimos a través de la devaluación. Nuestro presupuesto 2018 fue el más chico de los últimos 10 años, medido en dólares”, afirmó.

Sánchez amplió que “otros ajustes presupuestarios que hemos sufrido por parte de Provincia y Nación, fueron: eliminación de planes específicos de ayuda social; reducción en términos reales de los fondos asignados a la Policía local; eliminación del fondo de la soja (último proveniente de Provincia y Nación afectado específicamente a obras, ya que el de infraestructura había sido sacado en 2017).

Cuentas: salvo el Hospital, superávit

“A pesar del contexto desfavorable que ofreció este año 2018 en la próxima rendición de cuentas podrán observar que los entes descentralizados Vial Rural, y Claromecó, así como también la Administración Central han cerrado el año con superávit”, confirmó el jefe comunal.

“Sólo el Hospital ha cerrado con déficit; cosa que es totalmente esperable para cómo funciona el sistema de salud pública.

Teniendo en cuenta que dada la situación social las atenciones en consultorios aumentaron un 60% y en las localidades un 44% y en guardias un 15%. De las 300.000 personas que anualmente se atendían, pasamos a 420.000 anuales o sea, 1135 personas diarias en 2018.

Igualmente el Hospital ha logrado reducir su déficit un 5%, lo que significa un ahorro de 18.000.000. de pesos respecto al año 2017. Cabe destacar que se han invertido en infraestructura más de 10.000.000 de pesos en una sala de maternidad, esterilización y un taller para mantenimiento de ambulancias.

Con estas obras, en los últimos 15 años, nuestro Hospital Pirovano ha crecido un total de 45% en su superficie cubierta”, enfatizó.

Sin deuda para gastos corrientes

“Hemos atravesado este tormentoso contexto, como dice el Señor Presidente, sin caer en el error de tomar deuda para afrontar gastos corrientes; hoy nuestro endeudamiento presupuestario es inferior al 1% y fue tomado casi en su totalidad para la compra de nuevas maquinarias para la mejora del servicio que brindamos al vecino.

A diferencia de otros municipios no hemos pedido adelantos de coparticipación ni hemos tomado fondos afectados para pagar gastos de libre disponibilidad, tampoco hemos usado a nuestros proveedores para financiarnos, el plazo de pago promedio a ellos es de 30 a 40 días y lo mantuvimos en todo momento", aseguró Sánchez.

Asistencia social

“Si bien lo económico es importante, no lo es todo. Sabemos que la municipalidad es el último eslabón en la cadena y debe asistir necesidades sociales, las cuales se han multiplicado considerablemente respecto al 2017.Para ejemplificar este aumento exponencial en las necesidades sociales y cómo el municipio da respuesta, el gasto en subsidios en el año 2016 significaba un valor de 18.640.000 pesos, beneficiando a 850 personas, en el 2017 aumentó a 33.090.000 beneficiando a 1100 tresarroyenses; y en éste último año 2018 significó casi 50 millones de pesos beneficiando a 1250 personas. De la misma forma aumentaron las ayudas sociales por alquileres y planes comunitarios que retribuyen con 4 horas de trabajo.

A pesar estas situaciones, el equilibrio económico financiero lo hemos conseguido gracias a 4 factores:

- El gran esfuerzo por parte de todos los vecinos que siguieron pagando sus tasas en un contexto recesivo y de creciente desempleo.

-El gremio municipal que desarrolló, durante todo el año, duras pero responsables negociaciones salariales, considerando la importantísima firma y puesta en marcha de Convenio Colectivo de Trabajo que mejorará la situación laboral a mediano plazo del empleado municipal.

-Una administración dinámica austera y férrea, que buscó en todo momento eficientizar el gasto, llevada a cabo por el secretario de hacienda y el jefe de gabinete, adaptándose a los cambios económicos abruptos y por ultimo…

-Algo más de coparticipación que recibió el municipio por los impuestos a los Ingresos Brutos, Ganancias y otros, donde la provincia y la nación recaudaron más como consecuencia de una altísima inflación.

Recordemos que para el 2018 habíamos previsto un aumento en las tasas del 28% siendo que la inflación proyectada en el presupuesto nacional había sido del 10%. Lamentablemente la realidad terminó marcando una inflación según el INDEC del 47% para los precios en general; en particular para los insumos municipales fue del 64,4% en promedio (siendo medicamentos 200%, energía eléctrica y gas 150%, combustibles 110% y salarios 3a%).

Si observamos el aumento de tasas aprobado para este 2019 que fue del 38% inicial más un 10% y lo comparamos con el aumento de los insumos más una inflación proyectada para el 2019 de no menos del 35%, veremos que el aumento de las tasas a pesar de ser enormes para el vecino no va a resultar suficiente para seguir brindando el mismo servicio y requerirá nuevamente de nuestro máximo esfuerzo e ingenio para mantener el equilibrio económico financiero, pilar fundamental de nuestra administración, a lo largo de 23 años ininterrumpidos de gestión del Movimiento Vecinal”, comentó.

Asimismo hizo un repaso de todas las áreas e indicó que en materia de viviendas sociales Tres Arroyos es el distrito en el que más se han construido por habitante en los últimos diez años.

“Todos juntos revertiremos la situación”

Por último, señaló que “todos juntos en lo local revertiremos de a poco la situación, todo es posible, nada es imposible, con trabajo, sacrificio, ingenio, y renunciamientos personales y particulares.

No podemos en estas circunstancias señores concejales estar escondidos detrás del telón especulando y tratando de espiar lo que pasa en el escenario, y ver qué ventaja podemos sacar personalmente, parece que en los últimos tramos de nuestra historia hemos olvidado la palabra “Patriota”. Todos tenemos hijos y hasta nietos algunos, para ellos serán los beneficios de los sacrificios y de los renunciamientos personales del hoy.

Con responsabilidad, con esperanza, y con ilusión, dejo una vez más oficialmente inauguradas las sesiones ordinarias del honorable concejo deliberante del distrito”, finalizó.

Noticia en desarrollo

