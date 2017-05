Sánchez acusó de “desestabilizador” al diario local

Acompañado de su gabinete y concejales vecinalistas, el intendente Carlos Sánchez citó a la prensa y acusó de “desestabilizador” al diario local. El jefe comunal advirtió que el matutino difundió “información falsa” sobre la situación económica del Municipio, y acusó a las autoridades de la empresa periodística de “hacer política” y “ponerse la camiseta de un partido político, lo que no corresponde”. Además, dio lugar al secretario de Hacienda, Federico López di Fondi, a analizar detalladamente una nota titulada “Cuentas que dan miedo”, sobre la cual el funcionario fue puntualizando algunos números y situaciones diferentes de lo allí publicado.

“Siempre hemos aceptado críticas de la prensa, de la oposición, y hemos enmendado errores”, dijo Sánchez, pero expresó su decisión de “denunciar públicamente la falsedad con que diariamente La Voz del Pueblo desinforma a la población de Tres Arroyos”.

“Queremos plantear desde lo técnico los titulares del diario que ponen en duda a la población acerca de una situación económica que no es así, es una mentira abierta. Le agradezco a mi bloque, e incluso a los de la oposición, aun con sus críticas, porque quizá no miran con los mismos ojos la manera de administrar las cuentas en un momento como el que estamos viviendo”, sostuvo el mandatario.

“Decisiones erradas sobre información falsa”

A su turno, Federico López di Fondi , secretario de Hacienda, fue analizando punto a punto lo que describió como “un titular llamativo, ‘Cuentas que dan miedo’, con frases en las que se da información falsa, con la que después se arriba a decisiones erradas”.

“La nota dice que como deuda flotante a proveedores al 31 de diciembre hay 48 millones en la administración central, y otros 26,9 del Hospital, lo que hace un total de 80 millones de pesos. Habla de deuda a proveedores y eso es falso, porque cuando uno va y analiza la información ve que la deuda a proveedores es de 18 millones en la administración central y 9 en el Hospital. Y eso equivale a dos meses de deuda de lo que el Municipio paga mensualmente, que son 9 millones, y otro tanto para el Hospital. Ayer escuché declaraciones que hablaban de una deuda con proveedores de 80 millones de pesos, lo que tampoco es real, porque cuando se sacó esa foto aún no se habían pagado los sueldos. Además, los 18 millones equivalen al 3% del total del Presupeusto Municipal. Además, al 31 de diciembre, había en bancos 61 millones, lo que habla de la solidez para responder a esa deuda”, puntualizó el funcionario.

“Otra frase: el año pasado se regularizó la deuda de PAMI y se reconocieron intereses, sin embargo eso es falso, porque PAMI adeuda 1,6 millones por traslados de agosto a diciembre que aún estamos discutiendo. La Provincia aún no ha regularizado toda su deuda, pero además nunca pagó, porque no correspondería, intereses por deudas al municipio, lo que además de falso es insólito”, cuestionó, en torno a otra frase de la nota.

Asimismo, López di Fondi exhibió, en una filmina, “información que produce la Provincia, es pública, y a partir de la cual se construyen los indicadores económicos del Municipio dentro del contexto del sudeste. Se muestran ingresos totales vs. gastos totales, y lo que interesa de estos datos, del Ministerio de Economía, es que hay una mejora notable del resultado financiero de 2016. “Toman los últimos años y, salvo el 2015 que fue muy complicado, todos los demás cierran muy cerca de 0. Por eso comparto esta filmina, porque cuando se pone en duda la información que se da desde la Contaduría, vale la pena conocer lo que dice el Ministerio de Economía, una visión externa a la Municipalidad”, sostuvo el funcionario.

“Se pretende mostrar una situación cada vez más deteriorada o irreversible, cuando esto no es así. Además, esta información habla de un claro quiebre de tendencia tras un año difícil como fue el 2015. Desde mi punto de vista quiero dejar claro cuál es la verdad acerca de lo que se dice”, finalizó su alocución.

“Vamos a seguir trabajando”

Finalmente, el intendente volvió a tomar la palabra para señalar que “pese al accionar del diario La Voz del Pueblo, que me duele como ciudadano, como vecino, porque nací leyendo el diario que generaba respeto, orgullo, y que hoy quiera ser un partido político o ponerse su camiseta, huele a desestabilización y mala intención. Miren una foto del diario de hoy. Ayer hicimos una presentación de maquinarias adquiridas con un crédito de 22 millones, y esa foto refleja 3 camionetas que no valen más de 800.000 pesos, evidenciando el interés de engañar a la población que no mostraron así los demás medios”.

“Quiero decirles a los vecinos que se queden tranquilos porque a pesar de esta desestabilización que intenta el diario, tanto este intendente, como su equipo, como el vecinalismo todo, seguiremos trabajando. Todos juntos vamos para adelante. Es muy injusto que esto nos pase a los tresarroyenses. Por eso sepan que seguimos trabajando como el primer día en que el Movimiento Vecinal entró a esta Municipalidad, cuando se debía el 50% del Presupuesto. Hoy hablamos del 1,5%, y tenemos que leer páginas del diario muy dolorosas por la desinformación, con la que se quiere vender a Doña Rosa algo que no es cierto, con una cuota de pesimismo que no es un buen mensaje para nuestra juventud, para la gente que trabaja, que estudia. Me meto en política profundamente: cuando llegamos al Municipio gobernado por otro partido político, se debía la mitad del Presupuesto, lo que hoy serían 350 millones de pesos. Hoy, le pese o no a La Voz del Pueblo, un diario que hoy está mal dirigido porque se está metiendo en política, algo que no corresponde, Tres Arroyos ha cerrado su balance como nunca y es ejemplo en la Provincia. Las cuentas que dan miedo son una mentira”, finalizó el intendente.