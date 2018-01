Sánchez amplió detalles de sus gestiones ante la Provincia

En conferencia de prensa, el intendente Carlos Sánchez brindó más detalles de los anticipos que ya compartiera con LU 24 respecto de las gestiones que realizó en La Plata y Buenos Aires, y advirtió que quiere reunirse con la gobernadora Vidal para hablar del Pacto Fiscal.

En principio se refirió al encuentro con el subsecretario de Infraestructura, Luis Jiménez, ante quien se presentaron algunos proyectos que buscan dar continuidad a obras de cordón cuneta y cloacas en distintos barrios de la ciudad. “Insistimos con algo ya presentado, que es la demorada obra de cloacas del barrio Olimpo, que tienen una posibilidad cierta de salir, y también pavimentación en Ameghino, Almafuerte y Constituyentes”, indicó el jefe comunal. El compromiso de la Provincia para el inicio de las gestiones formales de las obras sería en marzo, al menos para la concreción de las licitaciones y otros trámites.

Recordó Sánchez también la necesidad de construir diez puentes en el distrito, para lo que se planteó a la Provincia un plan a largo plazo para concretar al menos uno por año, estableciéndose como prioridad por su deterioro el de San Martín al 4000.

Llegada del SAME y Pacto Fiscal

Por otra parte, junto al titular de Asuntos Municipales, se dialogó acerca de cuestiones como el Pacto Fiscal y la extensión del servicio de emergencias SAME a Tres Arroyos. “Nos ofrecieron, pero tendremos que ver en qué condiciones, la llegada de ambulancias y fondos para pagarles a los médicos, pero aún no conocemos los términos del programa”, señaló Sánchez.

En torno a la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal, el mandatario admitió que sería indispensable mantener una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal para conocer sus implicancias. “La hemos pedido, más allá de que lo tenemos escrito, pero conviene que nos entrevistemos y charlemos sobre el tema. La diputada Laura Aprile va a intentar conseguir esa audiencia”, dijo Sánchez.

En cuanto a la eventual llegada de 31 millones de pesos en caso de que el Municipio adhiera al Pacto Fiscal, el intendente aseveró que “ese dinero va a venir igual, por la coparticipación, de manera que seguramente una parte se destinará a obras y, por lo que vemos que está sucediendo con la pauta inflacionaria con la que la Provincia votó su presupuesto y nosotros seguimos su pauta, un 10% que ahora podría llegar al 20, entendemos que otra parte tendrá que ir a corregir ese desfasaje. Probablemente este sea el destino de esa plata, pero habrá que ver cómo se desarrolla el año”.

Viviendas y obras inconclusas

El titular del Instituto de la Vivienda, Ismael Passaglia, se comprometió con el intendente a destrabar el anticipo para la segunda obra de viviendas, un total de 35, que vienen a paliar la situación de las familias usurpadas del Plan Plurianual. Y en cuanto a las demoras en otros pagos de obras, como el pavimento, Sánchez consideró que “siempre se producen demoras sobre fin de año. Pero en el caso del asfalto, la empresa aprovechó este reacomodamiento para tomarse las vacaciones, para retomar las tareas alrededor del 10 o 15 de febrero, y algo similar se espera con el Puente Roca”.

Finalmente, el jefe comunal dejó invitaciones en distintas carteras gubernamentales para la Fiesta Provincial del Trigo.