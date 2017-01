Sánchez ante el reclamo de los Guardavidas: “Esto tiene olor a apriete gremial o político”

Luego de conocido el reclamo que formalizaron durante la semana integrantes de la Asociación de Guardavidas de Tres Arroyos, en el que reclamaban una reunión con el municipio y solicitaban a través de pancartas colocadas en los balnearios y el izamiento de todas las banderas de señales sobre el estado del mar a modo de reclamo por incremento salarial, reconocimiento por tarea riesgosa y pago de horas extras, el intendente municipal Carlos Sánchez dijo a LU 24 que la actitud de quienes custodian las playas era “un apriete, y que el gremio que los nuclea se había ido de mambo”, y sostuvo que “está exagerando la nota mal, no están comportándose a la altura de las circunstancias, y hay intencionalidad política en su reclamo”.

Un poco de historia

Sánchez dijo que a solicitud de la Asociación de Guardavidas, “durante el año se fue armando con el secretario de Desarrollo Económico, el director de Turismo, avanzando en negociaciones que venían y me las planteaban a mí, y se llegó un acuerdo a fines de noviembre en muchas cosas, como los elementos de logística que ellos precisaban; se los dotó de todo y también en lo que hace respecto a los sueldos, se hizo un acta donde todo eso quedó pactado a fines de noviembre”.

“Apriete gremial o político”

“Estos muchachos del gremio, el 6 de enero mandan una nota pidiendo una audiencia donde tienen un montón de reclamos, aumento de sueldos, de extras laborales por tarea riesgosa, cosa que se le está pagando, ellos piden más, entonces creo que esto tiene un olor a apriete, apriete gremial, político, no sé cómo determinarlo, donde yo personalmente no se lo voy a aceptar, esto no son cosas éticas, ni corresponden al buen funcionamiento de estas cuestiones, pusimos toda la voluntad de arreglarlo durante el año, ahora en plena temporada yo creo que es hora de trabajar, no de hacer reclamos de algunos ítems que ellos creen que es así”.

Lo que ganan

“Ellos piden aumentos que no estamos dispuestos a darlos porque los guardavidas han tenido aumentos de sueldo durante todos estos últimos años y este año mayores al resto de los empleados municipales, hay guardavidas que sacan 40 o 50 mil pesos por mes, eso es de sueldo básico, y están cobrando algunos fuertes sumas de horas extras, un día que hagan 10 horas extras que es normal en los feriados largos están sacando entre 3 y 4 mil pesos por día de horas extras, donde a fin de mes le suma una suma muy importante, entonces creo que no están tirados o están ganando poca plata”.

“Hacer un apriete y hacer escraches y hacer movilizaciones, yo creo que atrás de esto hay alguna otra intencionalidad”.

Buen contacto con los Guardavidas de Reta

“Hoy tuve una muy buena charla con los guardavidas de Reta, muy tranquila, muy de hombres de trabajo, sin ningún choque, al contrario, la verdad que el jefe de guardavidas de Reta, con dos de sus compañeros que estaban ahí, tuvimos una interesante charla”.

“Vamos a charlar cuando termine la temporada”

“Si algún dirigente gremial de los guardavidas quiere hacer política, o quiere hacerse ver, conmigo no va a encontrar un eco para hacer estas cuestiones, para mi pasa todo en la eficiencia del trabajo, la buena remuneración que corresponda y todo eso lo están teniendo.

“Lo único que anda a golpe de presión es el sifón”

Lo que les dije hoy, lo único que anda a golpe de presión es el sifón, yo no voy a funcionar a presionar, sabrán ellos lo que querrán, yo lo que quiero hacer es aclararle a toda la población de que los montos de dinero arreglados en noviembre que se le dieron, se están dando. Si quedó algo lo vamos a charlar cuando termine la temporada, en una reunión hablaremos de las cosas que salieron bien y de la que salieron mal y trataremos para el año que viene corregirlas, pero ahora es momento de trabajar, no de hacer un gremialismo y una presión que no corresponde”.