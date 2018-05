Sánchez: “Con irresponsabilidad, el Gobierno nos dio obras sin el respaldo de fondos”

El intendente Carlos Sánchez expresó su preocupación en torno a la coyuntura económica y de gestión que atraviesan la Nación y la Provincia, aunque aseguró que en el distrito “miramos y observamos cómo adecuarnos a este contexto, en el que lo económico es la situación más compleja para los vecinos, comerciantes, empresarios, del más chico al más grande”. También admitió, en relación con las dificultades suscitadas por la falta de fondos para las obras que “por primera vez tuvimos que mandar cartas documento, por el atraso en los pagos de los certificados de las 21 viviendas. Y hemos ido 20 veces, nos cambian los interlocutores, los funcionarios no nos atienden y las terceras líneas nos vienen prometiendo desde enero los pagos que no llegan”.

Sánchez repasó las gestiones hechas oportunamente para concretar la obra de asfalto, y aseguró que “nos dijeron ‘liciten que la plata va a estar’. Con un 60% de la obra realizada, a la empresa todavía le deben dinero desde septiembre del año pasado. Le debían 24 millones y vino un pago de 4; es decir que de 60 millones, cobraron 20 y se le deben otros 20 por obra realizada, mientras que un 40% de los trabajos están faltando y esto es una cosa complicada para nosotros porque el Municipio es el que firmó el contrato con la empresa y además es responsable de los aumentos de costos, que en aquel momento se decía que no iban a ser tantos y resulta que ahora nos van a castigar con lo que pasó con el dólar y la suba internacional del petróleo. Y la empresa, por supuesto, no quiere seguir si no le pagan lo que le deben”, describió.

“Me llama la atención que el Gobierno nacional autorice la obra porque va a tener plata para pagarla, y alegremente nos dice ahora que ‘va a ver si nos manda algo’. Con total irresponsabilidad, nos han tirado la posibilidad de hacer una obra sin el respaldo económico que corresponde”, sostuvo el mandatario comunal.

Austeridad

“De aquí para adelante se van a ver reflejados en la economía diaria los aumentos del dólar y las tarifas, por lo que al igual que en una casa, nosotros también tendremos que evaluar muy bien los gastos, evitar lo superfluo. Todavía no llegamos a lo que llaman ‘economía de guerra’, pero hay que evitar problemas y por eso tenemos que manejarnos con máxima austeridad. El nuestro es un Municipio que no tiene grandes dificultades, no hay deudas, se viene pagando bien sueldos y proveedores, pero tenemos que tener en cuenta que el aumento en insumos como combustible, electricidad, nos va a pegar fuerte”, admitió el jefe comunal.