Sánchez desde Orense: “El fuego está dominado, veremos como juega el clima” (video)

El intendente municipal Carlos Sánchez habló con LU 24 desde el lugar del incendio declarado en la Forestal Huinca Loó, observando las tareas que realizan bomberos y trabajadores municipales para limitar el avance del fuego hacia zona urbana, concretamente el Balneario Orense.

“Estamos en Huinca Loó, donde una gran cantidad de hectáreas ya han sido quemadas y si bien se controló podemos decir que está aún vivo; hay ocho dotaciones de bomberos, entre los que están son de Benito Juárez, San Cayetano, Orense, Claromecó, San Francisco de Bellocq, trabajando con mucha atención, ya que hace un rato volvió a cambiar el viento, no sé si va a perjudicar o no la situación, ya que si se dirige hacia zonas más bajas, se espera que no avance demasiado, y en otros lugares estamos llevando topador para hacer contrafuegos, porque siempre avanza hacia atrás en contra del viento, por lo que trataremos que no pase el fuego a ese lugar, ya que no está raleado, está muy tupido, pero creo que podemos decir que está bastante dominado, vamos a ver como juega el clima”, relató el jefe comunal tresarroyense.

“En el lugar se hace raleo desde hace tiempo, pero por su extensión nunca se llega a completar, es muy lerdo, se dejan de seis a ocho metros entre plantas, por lo que donde está raleado el incendio pasa por abajo y quema la hojarasca, y no prende los árboles”, agregó y explicó que “se sospecha de una chispa de un tractor lo que provocó el primer foco de incendio”.

Agradecimientos

El intendente expresó su agradecimiento “a los bomberos, a los muchachos de la parte vial, están Héctor Poggi y el delegado encima de esta situación, trabajando para evitar que vaya para el lado del balneario, se han hecho contrafuegos con el topador, usando las rastras de discos, por lo que hasta ahora no hay de qué preocuparse. Asimismo quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado, atentos, con agua y asistiendo a los bomberos, algunos apagando algunos focos, ahora tenemos que esperar y también que ayude el tema climático.

La situación en la Forestal

“Charlando con el encargado y con uno de los dueños me manifestaron lo que anteriormente dije del raleo que se hace, el que no alcanza, por lo que cuando no hay raleo se complica, sobre todo al llegar a la zona de la playa donde hay médanos y no se puede meter maquinaria ni acceder caminando”.

“Sorprende ver el trabajo de bomberos mujeres”

Sánchez dijo estar agradecido “por la organización que tienen los Bomberos; los equipos que tienen están preparado para salvar estas situaciones, y, en particular me sorprendió el equipo de Juárez, con mujeres realizando un trabajo importante y decisivo; me llamó la atención, es algo que en otros años ante situaciones similares no había visto”.