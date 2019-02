Sánchez dijo no, y no será candidato

El intendente Carlos Sánchez manifestó a un emisario entre su persona y el consejo partidario del Movimiento Vecinal, que no será candidato a intendente en las próximas elecciones y que su función terminará el 10 de diciembre venidero.

Anoche hubo una reunión en el ámbito del Consejo Partidario, donde inclusive “pidieron la cabeza de Pablo Abraham” por una aparente inconducta al llamar a una reunión parcial en Claromecó.

Sánchez no estuvo anoche, pero mandó un representante, quien fue a su casa cuando terminó el encuentro y le comentó los alcances de la deliberación.

Tras escuchar el informe, el actual intendente, fue tajante: no voy a ser candidato y todo esto quedará plasmado en una asamblea a concretarse después de la Fiesta del Trigo. Una cuestión totalmente familiar no me permite serlo y lo respetaré, dijo el intendente.

Eso sí, Carlos Sánchez acompañará decididamente la campaña casa por casa y puerta por puerta junto a quien el partido disponga que sea el candidato.

En la reunión de anoche y ante haberse anunciado que el presidente del vecinalismo hizo una reunión parcial en Claromecó en las últimas horas, hubo quien levantó la mano para pedir la renuncia de Pablo Abraham, cuestiones estas que van a tratarse con mayor cautela, a los efectos de no generar quiebres internos.

Anoche estuvieron Lucas Carrozzi, Pablo Abraham, María José Adobatto, Vanesa Borda, Roberto Pissani, Claudia Cittadino, Miguel San Román, Emiliano Podestá, Anabella Hansen, Ricardo Ravella y Hugo Fernández.