Sánchez dijo que en la compleja situación económica, cayó la recaudación del municipio

El Intendente Carlos Sánchez habló con LU 24 y manifestó que debido a la situación económica del país, en el municipio “se trabaja con muchísima austeridad, hay que usar mucho el ingenio y sacrificarse”.

Aseguró que “la crisis se siente mucho, hay que vivir el día a día, no sabes lo que pasa mañana. Estamos ajustando de todos lados, el gasto diario, y esto requiere un doble trabajo y sacrificio. Es muy complicado, la gente demanda y pide, nosotros damos hasta donde podemos”.

Aclaró que las obras de provincia y de nación, como las 21 viviendas y el Polideportivo, van a un ritmo lento, pero las empresas continúan trabajando. En cuanto a obras municipales más chicas dijo que se terminaron algunas, pero no se comenzaran otras porque no hay fondos suficientes.

Además sostuvo que la recaudación del municipio cayó en el mes de septiembre. “Veníamos bien dentro de lo presupuestado, se mantenía la recaudación, pero en el mes de septiembre cayó, estamos remando en una tormenta económica y financiera que hay que estar muy atentos y trabajando mucho”, advirtió.

Inseguridad

En otro tramo de la entrevista, Sánchez se refirió a los hechos de inseguridad vividos en nuestra ciudad este fin de semana, como el caso de la joven Roció Burgos que fue baleada y el femicidio de Fabiana Suita.

“Son cuestiones desgraciadas que nadie las desea, pero suelen suceder, son repudiables desde todo punto de vista, nos pone muy mal a todos los tresarroyenses”, reflexionó.

Fiesta del Mate y la Torta Frita

El Intendente se mostró muy conforme con la organización de la Fiesta del Mate y la Torta Frita realizada este fin de semana en Copetonas. “Es un ejemplo del esfuerzo, lo que se ha podido cosechar con toda la gente unida de Copetonas, antes y durante la fiesta, mis felicitaciones para todos ellos. Que sirva como ejemplo y modelo para todas las otras localidades, y que cuando se quiere, se puede, principalmente unidos”, expresó a través de LU 24.

Entre Asados y Relinchos

Por otro lado, se acerca una nueva edición de Entre Asados y Relinchos, que se realiza todos los años en el Día de la Tradición. Dijo que “se viene trabajando hace varios meses junto a entidades y agrupaciones tradicionalistas del distrito que acompañan, y continúan realizando reuniones para la organización”.

Edición número 50 de la Fiesta del Trigo

En cuanto a la edición número 50 de la Fiesta provincial del Trigo Sánchez expresó que “pretendemos, dentro de las condiciones generales económicas y sociales en el país, hacer una buena fiesta”.

Subsidio para la Terminal de Ómnibus

Finalmente anunció que se firmó ayer un convenio en el Ministerio del Interior para hacer un pequeño ascensor en la Terminal de Ómnibus. La gestión fue realizada por la diputada Laura Aprile y se recibirá 492.000 pesos para la obra.

También detalló que el dinero que sobre se utilizará para pintar la parte de la estructura.