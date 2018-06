Sánchez en los 35 años de la EATA: “Es un orgullo que Tres Arroyos tenga este tipo de escuela”

El Intendente Carlos Sánchez participa del acto por los 35 años de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. Previo a la celebración habló con LU 24 quien se mostró contento y orgulloso de la institución.

“Hace 35 años, cuando se empezó a hablar de una Escuela Agropecuaria en Tres Arroyos, y uno trae estos recuerdos y agradezco a las autoridades, al Dr. Ferrario, a todos los directores de las distintas ramas que tiene la escuela, de que me hayan invitado, me traen recuerdo, por aquí pasaron mis hijos y se recibieron del secundario, es un lugar que me siento como en mi casa”, expresó.

Además resaltó que “es una escuela con casi 1200 alumnos, es un orgullo que Tres Arroyos tenga este tipo de escuela y en estas condiciones”.

Por otro lado adelantó que mañana a la mañana tendrá una reunión por estudios terciarios y universitarios en Tres Arroyos, y que involucra el predio de la EATA.

“Vamos a hablar del proyecto del predio, donde tenemos mucha fe que en no menos de mucho tiempo tenemos que empezar hacer algún tipo de obra para que eso se haga realidad, y con todo ese semillero y esa ciencia y tecnología que vamos por la Ruta 3, llegamos a un Parque Industrial donde volcamos todo lo que se hace en favor del trabajo, de la industria y de la producción”, dijo Sánchez.