Sánchez: “está garantizado un año con muchas obras que generarán empleo”

El intendente Carlos Sánchez repasó varios aspectos de la gestión municipal en la mañana de LU 24, anticipó que antes de fines de febrero se iniciarán los trabajos de repavimentación y asfalto nuevo en distintos puntos de la ciudad, y destacó que las obras públicas a ejecutarse en el distrito generarán fuentes de empleo durante todo el 2017. También consideró que está próxima a destrabarse la situación generada con la usurpación de viviendas del plan Plurianual, a través de la construcción de casas para quienes se vieron damnificados por la ocupación de las que fueran adjudicadas oportunamente.

El jefe comunal puso énfasis además en el repunte de la temporada turística en el distrito, y consideró que ya el turismo es un pilar importante de la economía junto al campo, la industria y el comercio. Asimismo, consideró que han contribuido a la consolidación turística eventos de magnitud como Las 24 Horas de la Corvina Negra y competencias deportivas como el Enduro.

Sánchez también habló de política, y aseguró que el año electoral impactará en todos los órdenes de la gestión y de la actividad en el distrito. Anticipó que en febrero comenzarán las reuniones destinadas a analizar la propuesta del Vecinalismo para las legislativas. Y advirtió, en torno a la campaña previa a las elecciones, que “a la gente no le gustan las peleas, quiere ver las cosas realizadas, las obras de asfalto, de cordón cuneta, la atención en el Hospital o en una sala. Así que quien quiera pasar por ese lugar no va a encontrar respuesta nuestra. Es cierto que en 2016 hubo muchas discusiones que no llevaron a nada, pero eso tiene que ser una enseñanza para los políticos, para que entendamos que la gente quiere que trabajemos en lo que necesita. Cuando uno no quiere, dos no pelean. Y el nuestro es un buen equipo, que trabaja muy bien, que está concentrado. Lo demás son cuestiones de la competencia política que hay que saber sobrellevar, y entiendo que todos los que estamos en esto queremos que Tres Arroyos esté bien”.

Obras, trabajo y viviendas

“Es cierto que enero es un mes de vacaciones y donde se relaja bastante todo, pero se viene un año, a nivel nacional, difícil en lo económico. Pero a nivel local podemos decir que está todo normalizado, y que la certeza en la ejecución de varias obras públicas gestionadas el año pasado y los últimos meses ante la Provincia y la Nación, nos permite hablar de servicios al vecino pero también de la ocupación de mano de obra para todo tipo de trabajos, y eso es lo que hay que apreciar y defender muchísimo. Tenemos garantizado un año de muchas obras”, señaló el intendente. En este sentido, anunció que tras resolverse algunas cuestiones técnicas, la empresa Vial Agro iniciará antes de fines de febrero las obras de asfalto nuevo y repavimentación.

Con respecto a la problemática habitacional, se refirió al inicio de las gestiones, ante Desarrollo Social de la Provincia, para la ejecución de viviendas para responder a las situaciones de mayor emergencia, al tiempo que “se planifica por otra parte la construcción de 45 viviendas más; se está iniciando con Empleados de Comercio otra manzana y un cuarto más, y hemos gestionado en forma permanente, al punto de estar muy cerca de empezar a construir, la solución al problema de las usurpaciones del Plan Plurianual. Nos falta una firma para que se llame a licitación la construcción de estas casas, que en principio son para 30 familias pero hemos pedido 15 más para resolver otras situaciones. Además, aunque están un poco verdes, están gestionadas otras 200 casas más”.

Fiesta del Trigo

Por otra parte, el mandatario destacó la fuerte apuesta del Ejecutivo en la organización de la 48° edición de la Fiesta Provincial del Trigo, con una atractiva grilla de espectáculos con gran impacto en la consideración popular. “Cuando los espectáculos son importantes, la Fiesta adquiere un gran brillo. Hemos querido cambiar varias cosas tal como lo marcan los nuevos tiempos, y algo fuerte en ese sentido fue este año la decisión de no hacer la elección de la Reina. Estamos trabajando en algo integrador, un desfile, algo que sea una transición hacia otra cosa que no le reste brillo a la celebración. Y estamos avanzando mucho en la exposición industrial, con buena predisposición de los concesionarios de maquinaria; también hay interés de las entidades del agro en la Mesa Redonda, y por supuesto febrero será el mes de apretar el acelerador para terminar de dar forma a todo lo que tiene que ver con fogones, artesanos y demás”.