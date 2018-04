Sánchez exhortó a los concejales a “dignificar la política” e instó a la prensa a no ser “un órgano de difamación”

El intendente Carlos Sánchez exhortó esta noche a los concejales del distrito de Tres Arroyos a “dignificar entre todos la política” mientras que instó a la prensa que no sea “un órgano de difamación”, al inaugurar oficialmente las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

La pérdida de la mayoría

En su discurso de algo más de 21 minutos en el Salón Blanco, expresó que “desde lo político partidario no puedo desconocer que la conformación de éste Concejo Deliberante ha cambiado con respecto a lo que veníamos teniendo los últimos años, según los resultados obtenidos democráticamente en las elecciones del año 2017; por lo tanto el Movimiento Vecinal ha perdido la mayoría en este recinto; mayoría que nunca, a pesar de lo que se ha dicho, fue utilizada para imponer nada, sino para defender algún proyecto por el cual estábamos convencidos, o para sortear alguna picardía política partidaria.

Por lo tanto la línea de trabajo continuará, ya lo van a ver, mirando el bienestar y el crecimiento del distrito y sus vecinos”.

Compromiso y responsabilidad

“El Movimiento Vecinal no es más que un grupo de vecinos que allá por el año 1985 decidió trabajar para y por un Tres Arroyos mejor en todos sus aspectos y por ello formaron un espacio político que es el ámbito y el camino para cambiar, mejorar y ejecutar acciones en favor de una comunidad más sustentable en lo social, económico, productivo, cultural, educativo, etc. Este grupo de vecinos sigue teniendo el compromiso y la responsabilidad de seguir trabajando en pos de los objetivos que nos hemos trazado como ejes de gobierno, atendiendo siempre a las observaciones o correcciones de vecinos, o que desde otras bancadas se nos formulen.

El Movimiento Vecinal representado hoy por este grupo de vecinos seguirá trabajando en los lineamientos generales de siempre, como lo es una Administración Equilibrada de los recursos públicos; la Gestión permanente de obras provinciales y nacionales; del Apuntalamiento permanente a la producción, al comercio, la industria, al campo y al turismo, pilares fundamentales nuestro desarrollo, como así también la salud, educación, seguridad, cultura, deporte y áreas complementarias enfocadas al desarrollo humano integral”, sostuvo.

“Llegamos como Movimiento Vecinal a la política de Tres

Arroyos para ordenar y hacer crecer nuestro distrito. Creo que hemos cumplido gran parte de ese objetivo con creces.

Pero no somos gente de quedarnos en el pasado, las ganas y la fuerza que nos transmite la pujanza de nuestro distrito y sus vecinos nos obligan a orientar la vista y el esfuerzo hacia lo que queda del camino, sin descuidar por supuesto el presente”, aseveró.

Encontrar los intermedios

“Este cuerpo con el que a través de los años he compartido la gestión de gobierno con divergencias políticas, con miradas opuestas, muchas veces que parecían irreconciliables, ustedes como constructores responsables desde lo institucional también de nuestro hogar tresarroyense, puedo decir sin equivocarme que la mayoría de las veces hemos logrado encontrar los intermedios para beneficio de nuestro distrito y nuestros vecinos.

Por mi experiencia como ex – concejal he percibido que la visión de los problemas, de las urgencias y de las necesidades de los tresarroyenses se miran muy distinto desde el Legislativo que desde el Ejecutivo; aquí en el Legislativo hay tiempo para hablar, disentir, consensuar; en el Ejecutivo muchas veces solo hay tiempo para decidir y concretar. Por esta dicotomía en ciertas ocasiones el tiempo no alcanza para mantener un dialogo tan asiduo como se pretende. Trabajemos por ello”, consideró.

“Aun así, creo que este cuerpo ha sido una parte importante y fundamental en el crecimiento de los últimos años y por ello tenemos un Tres Arroyos mejor al que teníamos hace 15 años.

Hoy Tres Arroyos tiene un mayor y distinto perfil productivo, un Tres Arroyos que mira el futuro desde la juventud incluida en lo educativo con terciarios y universitarios, con jóvenes profesionales volviendo a su ciudad natal. Ocurría todo lo contrario hace 15 años atrás”, aseguró.

“Dignifiquemos entre todos la política”

Por eso, le requirió a los ediles “dignifiquemos entre todos la política; un instrumento que unos pocos se empecinan en descalificar todos los días; la política es bien entendida como el único medio posible para mejorar las condiciones de vida de una comunidad.

Esta no es tarea de un intendente, de un funcionario, o de un concejal, sino que debe ser un compromiso de todos los que tenemos la responsabilidad de llevar adelante el mandato que cada ciudadano nos otorgó con su voto.

De nuestro paso por la función pública solo nos debe quedar la tranquilidad de haber invertido nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en pos de una ciudad mejor y de un distrito mejor, con aciertos y con errores, pero habiendo trabajado cada día para transformar positivamente la vida de nuestros conciudadanos.

Inversiones

Con respecto a las inversiones, enumeró que “se logra comprar maquinarias con un crédito del Banco Provincia que se venía gestionando desde el año anterior por $22.000.000 y con otros ahorros compras de contado por $ 15.000.000 para equipamiento; ejemplo de ello la mayoría de las localidades tiene más de 70% de su equipamiento prácticamente nuevo.

“Endeudamiento ínfimo”

Sobre “el endeudamiento de nuestro municipio”, explicó que “podemos considerarlo ínfimo ya que compromete solo el 1,2% del presupuesto mientras la ley permitiría hasta un 25%”.

“El costo en materia de salud se elevó a causa de aumentos importantes de algunos medicamentos e insumos del área y hubo que transferir al Centro Municipal de Salud, aproximadamente unos $ 14.000.000 adicionales al presupuesto, como así también a Claromecó unos $ 3.000.000 más; en el presupuesto los costos de la Secretaría de Seguridad se vieron resentidos y deficitarios por la falta de actualización lógica de las partidas recibidas del gobierno provincial atrasadas del 2016”, puntualizó.

Respecto de la coparticipación, indicó que “se produjo un leve aumento de un 4% pero como contrapartida disminuyeron a lo presupuestado por la Provincia, el Fondo de Soja (-33%) y el Fondo de Financiamiento Educativo (-15 %).

“Tiempos de transición”

“Tres Arroyos como la provincia y el país, vive tiempos de transición política, económica y social; duras luchas se están dando a nivel provincial y nacional; en este sentido el Movimiento Vecinal como partido local e independiente trata de adecuarse a las distintas decisiones y/o políticas; pero no podemos dejar de ser actores por las responsabilidades que nos competen y por ello gestiono y reclamo permanentemente participación en decisiones como por ejemplo en el tema de la Policía Comunal, para saber a qué atenernos ante distintas situaciones con la Fuerza.

Lo mismo en la obra pública, donde se producen demoras netamente burocráticas centralistas que hace que importantes obras no logren realizarse; como el proyecto Ruta 3 Sur, las viviendas; pavimento; etc.

En obras de educación pasa algo parecido, ofrezco permanentemente la ayuda de los equipos municipales para dinamizar dichos proyectos y convoco a los diputados provinciales locales a aunar esfuerzos para obtener mejores resultados en estas circunstancias con la simple intención de colaborar y facilitar estos momentos de cambio”, manifestó.

“Un grano de maíz en el zapato”

Sánchez compartió una reflexión personal, que “la tengo como un grano de maíz en el zapato”, según dijo.

“Muchos de nosotros dejamos nuestras actividades particulares, nuestra vida profesional, para trabajar desde el municipio en el crecimiento de nuestro distrito.

Para algunos significó pérdidas de afectos y amistades, distancia o fracturas en el seno de sus familias, dolores y peleas. También, por qué no decirlo, satisfacciones y alegrías.

Soy temperamental, a veces cabeza dura. Pero reflexiono y voy para atrás cuando la crítica es dura, pero constructiva. Cuando no involucra mi dignidad ni la de mis colaboradores.

Pero cuando eso ocurre, señores concejales, me pregunto qué razones se esconden detrás de esas actitudes de la prensa escrita como La Voz del Pueblo, un diario centenario querido y respetado por todos los tresarroyenses, por mí y mi familia.

En una República, el periodismo es un contralor de la gestión pública pero nunca un órgano de difamación de ciudadanos y funcionarios, que pueden equivocarse, pero que no hacen de lo público un uso privado.

Todos los que estamos aquí somos vecinos comunes votados y representamos al pueblo de Tres Arroyos y queremos lo mejor para nuestro distrito y sus hijos. Por esa razón debemos poner los puntos sobre las íes”, predicó.

“A veces somos demasiado políticamente correctos, pero nos olvidamos que detrás de las instituciones hay personas que muchas veces y, lamentablemente, hoy en forma continua, son manoseadas por La Voz del Pueblo, que olvido su historia de seriedad y sobriedad, abandonando su fina pluma, que fue orgullo de los tresarroyenses y la región, y hoy bajo la línea editorial marcada claramente por su señora directora, sirven a patrones tan menores como la injuria y la impunidad”, cuestionó.

“La democracia necesita prensa dura, seguidora y atenta. Que nos critique pero que nos deje explicar nuestras razones. Que escuche nuestras verdades y que estas no sean tergiversadas por sus letras de molde mal intencionadas”, ponderó.

“Algunos cambiarán seguramente el sentido de lo que les estoy diciendo. Se hace a menudo, son las reglas y las comprendo. Pero sepan ustedes ediles, que no llegue aquí a hacer amigos. Simplemente vine a servir al distrito de Tres Arroyos y mis convecinos”, acentuó.

El acto contó con la presencia de las diputadas provinciales por Cambiemos Laura Aprile y Rosío Antinori, autoridades municipales y policiales, entre otras personalidades y público en general.



Meo Guzmán valoró “las políticas de consenso y acuerdos” para buscar “la felicidad de los tresarroyenses”

El presidente del cuerpo deliberativo, Matías Meo Guzmán, expresó en su discurso que “es un año legislativo distinto”, por ser su primero como titular del mismo y agradeció a quienes acompañaron su designación.

Además, resaltó que “hemos logrado que las comisiones respeten la proporción de los bloques, nos tocó un Concejo con seis fuerzas y todas están representadas. Tenemos en las presidencias un 50 por ciento de hombres y un 50 por ciento de mujeres, es un dato importante, por lo cual creo que esta política de consensos y acuerdos, que también se vio reflejada en la votación del presupuesto, en donde la mayoría acompañó lo enviado por el Departamento Ejecutivo, es una buena señal para la ciudad”. En este sentido, enfatizó en que “vemos con agrado la futura y próxima puesta en marcha del Boletín Oficial, algo importante para el contralor que llevamos a cabo los concejales. También se tendrá disponible el acceso al RAFAM para examinar el estado financiero del municipio”. Y parafraseando a Manuel Belgrano expresó que “el mejor objetivo que puede tener un tresarroyense es buscar la felicidad de un tresarroyense”.

“En estos tiempos de grietas y agrietados tenemos que buscar puntos de acuerdo y consensos, es posible lograrlo, marcando las diferencias, el debate es bueno en democracia en miras que los tresarroyenses vivan todos los días un poco mejor”, concluyó.

Meo Guzmán agradeció al Intendente, el Jefe de Gabinete y a las distintas autoridades municipales por la buena predisposición al diálogo desde que asumió, como así también a los trabajadores y medios de prensa, haciendo hincapié en LU 24 por transmitir todas las sesiones.