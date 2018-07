Sánchez firmó certificados por las 21 viviendas y visitó la Rural

El Intendente Carlos Sánchez viajó a La Plata donde firmó los certificados para liberar el pago de la construcción de las 21 viviendas, y que al cabo de una semana se estará recibiendo el dinero.

En tanto, en Buenos Aires estuvo en el Ministerio de Economía donde reclamó el atraso en los pagos a la empresa Vial Agro por el pavimento de las 108 cuadras. “Muchas noticias no me dieron, me dijeron que la semana que viene me van a llamar, cosa que se viene diciendo hace tiempo, pero las esperanzas siempre están. No había una respuesta firme”, sostuvo Sánchez en contacto con LU 24.

En La Rural

Por otro lado contó que pasó por la Exposición Sociedad Rural de Palermo, y realizó visitas a algunas empresas representativas de nuestra ciudad. “Hablamos de la situación económica del país y la situación de las empresas, que no está fácil, en algunas se ha parado la venta con la movida del dólar, y ahora es como que están reactivando un poco, algunas son optimistas otras no tanto”, dijo.

Mientras que agregó que “en general la Rural se veía con mucha gente, mucho movimiento, en las empresas había muchas consultas por maquinarias y por hacienda incluso. Con quienes estuve hablando la sensación es que esta semana ha habido optimismo en lo que hace a los negocios que puedan hacer los concesionarios y la gente que lleva hacienda de primera línea se verá en los remates”.

“Hay que seguir peleando en estos momentos difíciles desde la economía, y lo que el municipio intenta es estar cerca porque no podemos aceptar que nuestro Parque Industrial, la industria en general y nuestro campo se caigan porque ahí la cosa se va a poner mucho peor”, cerró.