Sánchez firmó convenio para construir otras 35 casas en Tres Arroyos

El intendente municipal Carlos Sánchez, en diálogo con LU 24 relató que firmó el convenio con el Instituto de la Vivienda, para la construcción de treinta y cinco viviendas más en el distrito, y que el próximo lunes llegaría el anticipo para comenzar con la erección de las 21 viviendas destinadas a las familias que vieron usurpadas sus propiedades.

En contacto con la emisora, mientras se encontraba en Reta, junto al jefe de gabinete, concejales, y el delegado, Sánchez informó que cumplió “ con la entrega de maquinarias cero kilómetro, un camión nuevo, una motoniveladora y un tractor para corte de paso, en el marco de un programa de ir llevando a las localidades hace dos años máquinas cero kilómetro, vienen dos camiones más para Claromecó y uno para Orense, adquiridos por un crédito del Banco Provincia, ya que las maquinarias son un poco el alma de las localidades”.

“La situación en Reta no es la mejor”, dijo, “por la gran cantidad de lluvias que se han producido, y al haber mucha agua al noroeste de la provincia, está apareciendo el agua por el aumento del nivel de las napas, y está brotando en las calles, donde no se puede pasar con maquinarias, por lo que estamos viendo soluciones como echar arena en los pantanos, esperemos que en primavera esto descienda, y Reta está construido en una zona baja salvo el cordón medanoso, por lo que se hicieron obras como el túnel otras salidas, pero ante tanta cantidad y las calles que son entoscadas no alcanza a sacar todo, por la gran cantidad de agua existente acá y en Copetonas, esta zona principalmente está complicada por el arreglo de las calles”.

Se refirió asimismo a la firma con la Provincia por el Observatorio de la Seguridad Vial, y sostuvo “creo que es algo interesante y complementará una parte que veníamos haciendo muy despacito con los relevamientos de los accidentes y ver qué medidas tomar, si un semáforo, un lomo de burro o una rotonda para evitarlos, esto no va a ser de un día para el otro, y nosotros se lo pasaremos a la Provincia que nos dará una mano, ya nos dieron una computadora, nosotros tenemos que poner el personal y el lugar que ya lo tenemos”.

La entrega de maquinarias y camiones se reitera en Copetonas, de acuerdo a lo expresado por el intendente.