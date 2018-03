Sánchez: “Fue una de las fiestas con mayor cantidad de gente”

El Jefe Comunal, Carlos Sánchez, hizo un balance positivo de la 49° edición de la Fiesta Provincial del Trigo, y aseguró que esta fue una de las ediciones con mayor presencia de gente.

“Estamos muy contentos y felices. Fue una fiesta muy linda, con gran cantidad de gente; los espectáculos eran muy buenos. El gran trabajo de las muestras; el desfile, fogones, kioscos; más allá de algún detalle que puede haberse visto. Estamos alegres porque fue una de las fiestas con mayor cantidad de gente. Esa es la sensación que tenemos”, aseguró a LU 24.

En vistas a la organización de los 50 años de la fiesta, el Intendente anticipó que “ya se está mirando qué mejorar para la fiesta próxima que será especial. Pensando en armar alguna comisión pre fiesta, para que algunas cosas que hoy están frescas y que no queremos que se nos olviden”.

Hizo hincapié en el aporte local al evento popular y la calidad de los artistas de la ciudad que engalanaron la fiesta. “La Orquesta del Conservatorio de Música y la Academia El Caldén fue un número sorprendente realmente. Mucha gente no cree que esta calidad de bailarines y músicos sean de Tres Arroyos y eso es muy importante lo que ellos hacen. Eso se visibilizó ayer y fue muy fuerte y a mí me puso muy orgulloso. El desfile fue muy bueno al igual que las carrozas. El patio cervecero cayó muy bien y la idea es mejorarlo. Se ha logrado trabajar juntos. Tres Arroyos tienen en la fiesta una vidriera importante”.

En cuanto a la Mesa Redonda, comentó que un mes antes de la fiesta “decíamos qué poder hacer, qué tema tratar. Acudimos a las entidades, a las cooperativas, y salió este tema de la logística que es muy complicado para el sector. Se empezó a hablar dónde está la solución, y seguramente se verá. Esto tiene que ver con la industria, con más trabajo a nuestra gente y es importante estar juntos trabajando el problema”.