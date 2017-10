Sánchez: “Ganando o perdiendo nosotros vamos a seguir trabajando por los vecinos”

“No estamos festejando nada, aguantando un momento difícil que habíamos vivido el 13 de agosto. La verdad que ver el local que perdiendo está lleno, nos da mucho ánimo y mucha fuerza”, expresó el Intendente Carlos Sánchez tras conocerse el tercer puesto que el Movimiento Vecinal estaría sacando de mantenerse los resultados de las elecciones.

Asimismo resaltó: “Este es un grupo de gente que se creó allá por el año 85 con el único objetivo que mejorar la calidad de vida de los tresarroyenses, absolutamente de todas las clases sociales y de todos los que estén pisando el distrito de Tres Arroyos. Está fue la idea en la que se creó el Movimiento Vecinal y la idea que sigue teniendo el Movimiento Vecinal por lo cual el ejemplo está dado que en tantos años no nos hemos pegado a ningún partido mayoritario que nos pudo haber entusiasmado con más votos o menos votos. Nosotros no tenemos esa mirada. La mirada es que ganando o perdiendo nosotros vamos a seguir trabajando por los vecinos de Tres Arroyos, ese es nuestro objetivo y cuando Dios diga basta nos iremos para casa con la conciencia tranquila, con mucho trabajo hecho, no sé si el suficiente, pero el esfuerzo ha sido muy grande”.

"Las puertas del despacho están abiertas para consensuar"

Felicitó a las fuerzas políticas que quedaron en primer y segundo lugar e indicó que las puertas de su despacho estarán abiertas para todos los concejales de los distintos bloques: “La idea es trabajar con ellos, consensuar las cosas, las cosas se hacen con la colaboración de todos. Tres Arroyos está primero que todos los partidos políticos juntos y la verdad yo quiero que se sumen absolutamente todos, me quedan dos años más de gestión, en la cual no vamos a bajar los brazos y vamos a tratar de seguir el mismo nivel o mejorar lo que hemos hecho hasta ahora”.

Análisis con el Gabinete

Al finalizar anticipó que este lunes encabezará una reunión de gabinete en la que analizaran los resultados de las elecciones: “Hay que analizar cómo seguimos para adelante es lo que más me preocupa, cómo seguimos darle ánimos a todo el mundo, nadie tiene que bajar los brazos y hay que hacer las correcciones que hay que hacer”, y agregó que no descarta que haya cambios en el gabinete: “Iremos viendo y buscando las mejores personas con experiencias y mejores ideas conjuntamente con algún partido que haya ganado, sea Cambiemos o Unidad Ciudadana o el Frente Renovador, nosotros tenemos las puertas abiertas para elaborar un plan de trabajo los próximos dos años”.