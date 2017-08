Sánchez: “La gente reconoce, comprende y está satisfecha de tener un equipo que está trabajando por el distrito”

Antes de la conferencia de prensa brindada por el Movimiento Vecinal como cierre de campaña, el Intendente Carlos Sánchez habló con el móvil de LU 24, quien manifestó estar muy contento porque “vemos que Tres Arroyos tiene una importancia en la cantidad de obras hoy por hoy, y ese es el ritmo que no queremos aflojar, el ritmo que queremos llevar adelante siempre en nuestra gestión. Seguiremos trabajando”.

Además aseguró: “Creo que hay una actividad y un crecimiento y una pujanza en nuestro distrito que realmente llama la atención”, y agregó: “No le bajamos los brazos a Tres Arroyos y todavía hay muchísimas cosas por hacer”.

Consultado sobre las elecciones de este domingo manifestó: “Una vez más vamos a tener una muy buena elección para el Movimiento Vecinal, donde creo que la gente reconoce, comprende y está satisfecha de tener un equipo que realmente estamos trabajando por el distrito”.

“Creo que estamos tranquilos y no bajando los brazos, nosotros queremos obtener los cinco concejales que de alguna manera tenemos que reemplazar y obtener esos cinco concejales, eso lo va a decir la cantidad de votos que saquemos, pero tenemos la esperanza de poder repetir otras elecciones para poder tener el equipo para poder seguir trabajando en estas condiciones y no bajar el ritmo”, cerró.