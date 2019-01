Sánchez le entregó a la gobernadora un petitorio sobre seguridad

El Intendente Carlos Sánchez se mostró muy contento con la visita de la Gobernadora María Eugenia Vidal y contó a LU 24 los temas que se trataron en la reunión y que le pudo entregar un petitorio sobre seguridad.

Entre los temas hablados estuvieron el de mantener una comunicación más fluida con la propia gobernadora y sus ministros: “Se plantearon algunos problemas como la comunicación. Me gustaría tener más comunicación con el gobierno de la provincia, poder tener más audiencias con ella y con sus ministros”, expresó.

También comentó que “se habló de la situación general del distrito, respecto de la situación económica del país y ella dijo que con todo su equipo, provincial y nacional, están trabajando para que esto se sienta lo menos posible. Le planté cómo se trabaja en el Parque Industrial, la preocupaciones que pueden tener, que el campo ha mejorado porque ha tenido una cosecha de fina muy buena, pero la empresas y los comercios tiene dificultades por la inflación y la devaluación”.

En otro tramo de la nota Sánchez hizo referencia a su relación con el gobierno oficialista: “Es excelente porque nosotros no tenemos aspiraciones a competir con la gobernadora, ni mucho menos, simplemente trabajar para el distrito de Tres Arroyos, somos de los pocos vecinalismos que quedan en la provincia de Buenos Aires, eso lo hablamos y ella estaba muy contenta de trabajar con nosotros porque para Cambiemos, o para cualquier otro gobierno, nosotros no competimos, al contrario, planteamos las necesidades de frente y no hay ninguna diferencia que nos pueda alejar o poner en una situación difícil, estamos en la mejor posición, creo”.

Petitorio

Explicó que el contenido del petitorio “está dividido en dos parte, uno tiene que ver con lo económico en donde se explicó que no alcanzaba la plata para mejorar los patrulleros, arreglos, combustibles y más. Estamos poniendo el doble de lo que nos cuesta la policía, de lo que le corresponde a toda la provincia. Por otro lado la relación a nivel Jefatura, porque se toman decisiones en el ministerio, cambian los jefes, pero que se consulte o se avise al intendente. Ella lo tomó muy enserio, no sabía que estaba pasando y realmente tomó atención”, aseguró.