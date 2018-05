Sánchez logró destrabar la construcción de las 21 viviendas y anunció que se realizarán las 35 en dos tramos

El intendente Carlos Sánchez estuvo reunido en el Instituto de la Vivienda de La Plata con el administrador general, Dr. Ismael Passaglia y el subadministrador, Lic. Manuel Tamborenea, con el fin de destrabar la obra de las 21 viviendas que hoy se encontraba detenida.

Contó que “fue una reunión bastante larga y peleada porque la situación del dinero en la provincia no está fácil” y dijo que “logró la re determinación del precio, del ajuste dado que ha habido tantos aumentos desde que se licitó y se adjudicó dicha obra y la empresa no aguantaba más económicamente y estábamos con ciertas dificultades. Logramos que nos dieran un ajuste de los precios para estas 21 viviendas y pudieran continuar normalmente”.

En cuanto a las 35 viviendas anunció que logró que se construyan 15 con la posibilidad de hacerlo en dos etapas. “Primero serán 15 y luego las 20 que faltan, también nos harán un reajuste en los precios para el anticipo que nos tienen que mandar, y que esa obra comience de una vez por todas, cosa que nos prometieron en los próximos días el anticipo”, explicó.

El Intendente estuvo acompañado del Jefe de Gabinete, Hugo Fernández y del Secretario de Obras Públicas del municipio, el arquitecto Mario Izurieta.

Rendición de Cuentas

Finalmente Sánchez hizo referencia a la Rendición de Cuentas que se tratará este jueves en Concejo Deliberante y sostuvo que “en cuanto a la transparencia y a los números estoy absolutamente tranquilo de que no hay ningún problema”.