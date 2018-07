Sánchez pidió llegar “de pie y unidos” a las próximas elecciones

Durante la tallarinada que organizó el Movimiento Vecinal de Tres Arroyos anoche en los Altos de Costa Sud, el Intendente Carlos Sánchez, brindó unas palabras ante los funcionarios, afiliados y colaboradores que se encontraban presentes. Advirtió que el partido debe llegar a las próximas elecciones “de pié y unidos”.

En el inicio de su discurso, hizo referencia a los resultados obtenidos en las últimas elecciones: “Lo que pasó fue un tropezón, pero no es caída. Perdimos una batalla, pero no la guerra. Estamos de pie; para seguir trabajando con todas las ganas de siempre. El equipo está intacto, con mucha gente joven y la gente de experiencia además, que tiene la obligación y responsabilidad de responder como lo ha hecho siempre a la comunidad y al Movimiento Vecinal; para hacerlo fuerte y poder gobernar y mejorar la ciudad. En honor al sacrificio de aquellos que ya no están; de aquellos que hicieron el esfuerzo al principio, después nos tocó a algunos seguir sin mirar para atrás, solo haciéndolo para adelante. Es el compromiso que seguimos teniendo. Este partido es local, es de nosotros”, pronunció.

El Jefe Comunal, advirtió también “Tenemos que llegar a las próximas elecciones de pie. Unidos. Con ganas de servir a nuestra gente, y seguramente vamos a triunfar nuevamente, porque la gente no es zonza y no se equivoca tanto y va a responder como siempre lo hizo, por la ciudad por seguir adelante”.