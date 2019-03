Sánchez pidió “políticas innovadoras” durante el desarrollo de la Mesa Redonda Agropecuaria

La Mesa Redonda Agropecuaria se llevó a cabo esta noche en el marco de la 50ª Fiesta Provincial del Trigo. El salón de la Sociedad Italiana estuvo colmado de público para escuchar sobre “Logística, Transporte y Mercado”. Entre los asistentes se pudo ver al bahiense Juan Pablo Baylac, ex diputado y vocero del gobierno del presidente Fernando De la Rúa.

El intendente Carlos Sánchez fue quien tuvo a su cargo la apertura y destacó que “desde el Municipio aportamos constantemente para que el productor pueda producir más y mejor y para que la producción primaria sume valor agregado”.

Se contó con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, quien afirmó que “si podemos sostener a lo largo del tiempo el conjunto de reglas de juego que se cambió el 10 diciembre de 2015, habrá una senda de inversión y crecimiento”; y del jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Jorge Srodek.

Disertaciones

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bayúgar fue el moderador y participaron de las disertaciones Miguel Matías de Velazco Ledesma, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (C.A.R.B.A.P.); la Lic. María Eugenia Rul y la Ing. Agr. María Elena Antonelli, referentes de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca; Luis Raúl Dente, asesor general de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; el Dr. Arturo Rojas, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén; el Dr. Miguel Donadío, presidente del Puerto de Bahía Blanca; el Dr. Jorge Otharán, referente y coordinador de la carrera de Logística en CRESTA de la Universidad Provincial del Sudoeste; el Ing. Agr. Miguel Tezanos Pinto, subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires; y el Ing. Agr. Santiago del Soler, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria de la Nación.

“Políticas innovadoras”

En su discurso, Sánchez hizo hincapié en “ trabajar entre todos en políticas innovadoras, que traten al trigo como una verdadera producción regional, que fomenten la rotación de cultivos, defendiendo y protegiendo el capital más preciado que es nuestra tierra y su sustentabilidad, dando previsibilidad a ésta producción estratégica que fue, es y será el trigo.

Tras repasar lo hecho desde Ente Descentralizado Vial, resaltar el crecimiento del Parque Industrial y anunciar el galpón para Depósito Transitorio y Tratamiento de Envases Vacíos de Agroquímicos, pidió “Políticas de Estado, siempre tan reclamadas y que nunca llegan, que tengan como norte la sustentabilidad en el tiempo, y que permitan al productor reducir la incertidumbre que ya por sus características tiene la actividad agrícola, pero que se acrecienta cuando no hay líneas claras desde lo político que nos digan cual es el objetivo y el horizonte, y cuales las herramientas para conseguirlo”.

Además, dijo que es imperioso finalizar la construcción de la ruta 72, esos 20 Km. que separan Lin Calel y San Francisco, que “permitirían darle a nuestra producción una vía más corta, cómoda, y económica para su salida al puerto, esto es logística para la producción, más los beneficios del turismo.

Los puertos deben seguir mejorando, ya ha habido avances notorios, pero sería deseable, por ejemplo, poder contar en puerto Quequén con una dársena de contenedores, para dar mayor agilidad y comodidad al comercio de los productos manufacturados. Esto también es logística para la región”.

“Se han debatido cuestiones de todo tipo, algunas muy polémicas”

Recordó que “durante los últimos 50 años con muy pocas interrupciones de ésta mesa, se han debatido cuestiones de todo tipo sobre el campo y la producción de trigo en algunas oportunidades muy polémicas y teñidas de un fuerte tinte político-gremial con temas como la comercialización, las retenciones, la genética, diferenciación de calidad de semillas, exportación, puertos, caminos, consumo interno, industrialización, y en estos momentos la logística y el comportamiento de los mercados; siempre con los más destacados representantes del quehacer agropecuario, sin distinción de colores políticos, ni gremiales, sino todo lo contrario, teniendo como objetivo central y permanente ser una Caja de Resonancia de las diferentes opiniones técnicas políticas y económicas de la producción triguera regional.

Todas las temáticas, estoy seguro, por su trascendencia provincial y nacional, no fueron en vano, muchas de aquellas discusiones se transformaron en proyectos con el correr del tiempo y en soluciones, por lo tanto en eficacia más y mejor producción”.

La actividad se cerró tras una ronda de preguntas.