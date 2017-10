Sánchez presentó la nueva iluminación de la Estatua de la rotonda de Libertad y Moreno

Esta noche, en la rotonda de Libertad y Moreno, se presentó la nueva iluminación de la Estatua con la presencia del Intendente Carlos Sánchez junto a funcionarios y candidatos a concejales del Movimiento Vecinal.

Sobre el proyecto Sánchez expresó: “Este monumento a la Libertad tenía una pequeña rotonda pero no hacía la función de distribución del tránsito. Se pasaba de largo de cualquiera de las cuatro esquinas de las avenidas que vengan, uno pasaba derecho y podían producirse accidentes. Las rotondas tienen como función distribuir el tránsito de una manera más ordenada”.

El Intendente destacó el trabajo de Paseos Públicos quienes trabajaron en los canteros, plantas e iluminación. Además contó que la estatua tendrá un sistema donde se podrán cambiar de color la luz según el evento que haya. En este sentido indicó que esta semana la estatua estará iluminada de color rosa por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Prohibido el paso de camiones

“En este lugar no tiene que pasar camiones, para eso está el camino de cintura, para eso están las rutas. Los camiones que últimamente han descargado aquí automóviles que vienen a concesionarios la verdad es que tienen que descargarlos sobre el camino de cintura, en un lugar apropiado. Ya este lugar no es para transitar camiones, esto es para un tránsito vehicular menor”, indicó Sánchez sobre el video de un camión que no pudo pasar por la rotonda.