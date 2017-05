Sánchez presentó nueva maquinaria y el taller del Ente Vial

El intendente Carlos Sánchez presentó hoy, en el Ente Descentralizado Vial, nueva maquinaria adquirida por el Municipio a través de un crédito de casi 22 millones de pesos gestionado ante el Banco Provincia. Se trata de dos motoniveladoras, una pala cargadora, tres tractores, tres camionetas y siete camiones, que aún no han llegado ya que no se terminaron las cajas volcadoras.

El Jefe Comunal indicó a LU 24 que la oportunidad fue propicia para también dar a conocer públicamente el nuevo taller preparado en los últimos meses dentro de las instalaciones del organismo. “Es para tener mayor comodidad para trabajar con las máquinas. Debo agradecer al personal que ha trabajado en los tiempos libres para poner esto en condiciones”, afirmó al tiempo que hizo lo mismo con las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas.

“Esperemos que en los próximos días ya esté todo en marcha en las calles de Tres Arroyos. Una de estas máquinas será destinada a Reta en un futuro y algunos de los camiones también serán para las localidades balnearias. La idea es ir comprando todos los años y que no se nos atrase el parque de maquinarias”, cerró Sánchez.