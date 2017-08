Sánchez reconoció la derrota, manifestó la necesidad de hacer una “fuertísima autocrítica” y cambios en el gabinete

“No tenemos toda la alegría que en otras elecciones que nos ha tocado ganar, un tropezón no es caída como dice el tango, estamos en algo irreversible, la posición nuestra no es lo mejor, tenemso hasta octubre para ver lo que pasó, tendremos que hacer una profunda autocrítica, corregir las cosas que la gente nos marca con este resultado y luego de hacer eso encarar una nueva campaña como lo es la de Octubre”, dijo el intendente municipal Carlos Sánchez, tras el resultado adverso que situó al partido de gobierno en el tercer lugar de las PASO 2017.

"Un grupo muy bueno"

“Tenemos un grupo muy bueno, para ellos es un golpe fuerte pero estamos nosotros para aguantarlo y tenemos que poner toda la garra y la voluntad para revertir esto a partir de mañana, yo voy a estar como todos los lunes para resolver los temas que hacen a las obras que se están haciendo, en el día a día ya sea salud, de medio ambiente, de obra pública o de lo que sea, y el martes o miércoles vamos a tratar de hacer una reunión, cuando estemos más tranquilos, cuando se haya pasado el cansancio de la campaña, y hayan pensado en su casa y luego es fundamental hacer una autocrítica, acá el pueblo no se equivoca nunca, vota lo que tiene que votar y nosotros tenemos que seguir el ritmo que la gente quiere que tengamos, vamos a seguir trabajando con esa fuerza joven y con la experiencia”, añadió.



"Noté a media tarde que no había corte de boleta"

“Mi mirada es muy personal y creo que la gente está muy metida en la competencia electoral a nivel provincial y nacional, con Cambiemos, Cristina, Massa, la pelea está ahí, noté a mediados de la tarde que no había corte, y eso va a seguir, y nos faltó tal vez a nosotros aclararlo, plantearlo y trabajarlo para el mes de octubre”, relató Sánchez.

Comparando la situación con un partido de fútbol, el jefe comunal en ejercicio dijo que “luego de un resultado en contra en un primer tiempo hay que conversar mucho en el vestuario y tener una voluntad muy grande para revertir esto, las cosas equivocadas, erradas, no siempre todo va a salir mal siempre y cuando pongamos una voluntad de quienes estamos trabajando hoy por hoy en el Movimiento Vecinal”.

"Tal vez nos falta aggiornarnos"

“Tenemos la gran suerte de no jugar concejales todavía, de tener un tiempo para poder corregir, hacer la autocrítica, están un poco alicaídos los jóvenes, porque un revés de este tipo no se esperaba; quizás nos falta aggiornarnos, como lo hacen otros partidos a nivel nacional, eso será parte de la autocrítica, lo veíamos, lo pensábamos pero no nos daba la logística porque somos un partido muy chiquito, pero tenemos mucha fe en esta gente joven; tenemos que corregir la estrategia para informar a la gente de otra manera, para poder darle lo mejor a Tres Arroyos, hay que dar esta lucha también”, sostuvo.

“Es posible que haga cambios en el gabinete”, dijo finalmente el intendente consultado sobre si tomaría alguna decisión al respecto.