Sánchez se reunió con Emilio Monzó para reanudar la obra de las 108 cuadras

El Intendente Carlos Sánchez, junto al Jefe de Gabinete Hugo Fernández y el Presidente del bloque de concejales del Movimiento Vecinal, Guillermo Salim, mantuvieron esta tarde en Buenos Aires una reunión con el Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Emilio Monzó.

Estuvieron presentes también, el Diputado provincial de Cambiemos Marcelo Daletto, y el Presidente del bloque de Diputados provinciales de Cambiemos, Alejandro Massot.

Durante la misma Sánchez se mostró preocupado por faltas de recursos para la obra de pavimento de las 108 cuadras que quedó inconclusa tras rescindir el contrato la empresa Vial Agro.

Dijo a través de LU 24 que se fue muy conforme de la reunión porque Monzó mostró voluntad e hizo algunos llamados telefónicos a quienes tiene a cargo la responsabilidad en este tipo de obras. “Nos han prometido que nos van a dar una solución a muy corto plazo y que están trabajando en eso”, contó.

Además expresó que “hice dos planteos, uno es el cobro para la empresa, el dinero que se le adeuda, y la otra que la obra quedó inconclusa. Me dicen que las obras que están inconclusas de alguna manera se van a terminar, que hay que actualizar los valores o hacer menos obra con la misma plata que falta, pero hacer hasta donde alcance”.

Mientras que agregó: “Todo será un proceso, seguramente habrá una re licitación, es un tema complejo desde lo burocrático, pero nosotros tenemos algunos cuadrantes de la ciudad que era donde estaba asfaltando la pavimentación y no está hecho, y se está rompiendo día a día. Nuestra idea es ver si podemos continuar con la plata que falta”.

También manifestó que “se habló sobre la situación económica del país, de la provincia, de los municipios y de lo que está costando remontar, como dice el presidente, esta tormenta muy complicada, hay que vivir el día a día para ver cómo salimos de toda esta situación”.

Finalmente expresó que “fue interesante la reunión, con alguna esperanza de que este tema de la deuda y la posibilidad de que se termine las cuadras está. Pienso que vamos andar bastante bien, me vine con una esperanza muy importante”.

Fondo Sojero y de Infraestructura

Surgió el tema en la reunión con los diputados de la eliminación del Fondo Federal Solidario, más conocido como "Fondo Sojero".

Al respecto Sánchez detalló que “se habló de cómo se puede restituir el Fondo de la Soja o el Fondo de Infraestructura que estuvo el ante año pasado, que para los municipios fue muy importante, pero que en el monto de la provincia no es un monto tan importante, pero si es muy importante para mover las obras en los municipios”.

Asimismo indicó que los diputados están trabajando en encontrar una solución e informaran de qué manera podría revertirse esta situación.

“No queda nada”

Por otro lado el Intendente mencionó que “se está conversando con el gremio de los municipales un aumento salarial que es muy justo que lo pidan, pero es muy complicado para el municipio poderlo dar, la situación económica está muy complicada”.

“El presupuesto que teníamos para combustible se termina el 31 de agosto, iremos marchando hasta fin de año en cámara lenta. Diría que ya no queda nada en el presupuesto”, cerró.