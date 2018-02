Sánchez sigue gestionando para poder concretar la reurbanización del Barrio Ruta 3 Sur

El intendente Carlos Sánchez continuó con la realización de diferentes gestiones en Capital Federal. En este marco, se reunió por obras con el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Luca, acompañado por el jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, y la diputada provincial Laura Aprile (Cambiemos).

En diálogo con LU 24, el jefe comunal explicó que “en Buenos Aires estuvimos llevando algunos papeles por pavimento, como planillas y rendiciones de cuentas, y seguimos gestionando, entre otros temas, por el proyecto muy ambicioso del Barrio Ruta 3 Sur, para el que hay algunas cuestiones económicas que no alcanzan para salir posiblemente este año, aunque le estamos buscando la vuelta para que la obra no se caiga”.

“Veremos si después de mitad de año se pueden reunir los fondos como para poder empezar los trabajos que incluyen todos los servicios –cloacas, agua, gas, cordón cuneta e iluminación - y algunas calles de pavimento. Como se trata de una obra muy ambiciosa no es tan fácil sacarla”, expresó Sánchez.