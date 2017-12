Sánchez sobre el pago de los juicios de médicos del Hospital: “No serían de montos millonarios”

El intendente Carlos Sánchez visitó los estudios de LU 24 en vísperas de Año Nuevo y realizó un balance de varias cuestiones inherentes a la gestión, en donde resaltó que el municipio no deberá asumir costos millonarios del pago de algunos juicios a médicos del hospital como se especulaba y nuevamente planteó la intención de rever la situación de la comuna respecto a la Policía Comunal, ante las nuevas directivas de la Provincia.

“No tenemos el monto todavía, tras el fallo judicial a favor de algunos médicos del Hospital en los juicios contra el municipio, pero no serían de montos millonarios. Son de 3 años y quedarán en suspenso algunos años. Creo que pasarán algunos meses hasta que nos notifiquen de los montos, pero no son los que se especulaban. Igual no deja de ser un inconveniente”, aseguró el intendente.

En materia de seguridad, reconoció que “nos tienen desacomodados, porque la provincia ha tomado otro rumbo en su mirada política en cuanto al manejo de la policía de la provincia. De aquella Policía Comunal a la cual adherimos y eso nos tiene un poco incomodos. De eso, hoy vamos por otro camino; las decisiones importantes las toman del Ministerio sin consulta a los municipios juntamente con el tema económico. Tenemos valores desactualizados, estamos con los mismos desde el 2015 que nos venía dando la provincia y el municipio pone mucha más plata para mantenimiento y lo demás son temas pendientes para el 2018. Tenemos pedidos de audiencia y me sentare con el Ministro de Seguridad para ver estas situaciones, porque no descartamos rever la situación”.

En cuanto a la firma del Convenio Colectivo de Trabajo con los Trabajadores Municipales, consideró que se trata de “algo histórico”. “Se vino trabajando desde la Jefatura de Gabinete y Asesoría Letrada desde hace algo de un año y hoy se formará. Para el empleado municipal en general es un beneficio importante y hay muchos puntos grises que había y se discutían y esto ahora se ha clarificado como las paritarias que quedan establecidas”.

Sánchez, también se refirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal Provincial impulsada por la Gobernadora María Eugenia Vidal, y manifestó que la misma no tendrá incidencia en el municipio, ya que la ciudad está por debajo de las pautas que impone este “Pacto Fiscal”.

“Lo que siempre estuvo en vigencia fue el tener el 2 por ciento de la población en empleados estatales y estamos por debajo de eso. El último censo, aunque con algunos números de diferencia, nos da unos 59 mil habitantes y nosotros contamos unos 70 mil en el distrito y se planteó para la provincia de tener el 2% o sea 1400 empleados y tenemos 1184, o sea que estamos por debajo”, remarcó.

Por otra parte, el Jefe Comunal, remarcó que está faltando que los municipios se puedan reunir con las autoridades correspondientes de la provincia para poder dialogar. “No digo que se nieguen al diálogo pero las audiencias tardan en salir y pierden cierta actualidad. Entiendo que las agendas son complicadas, pero como municipios y responsables, necesitamos un ida y vuelta más fluido”.

También mencionó que se registró un atraso de pagos en octubre y noviembre que se solucionó en cuanto a las obras que se desarrollan en el distrito, pero agregó “hemos hecho las rendiciones de las obras que estaban en marcha como estaban pautadas y se nos destacó la celeridad transparencia y puntualidad con la que se entregaron las rendiciones de cada obra. El fondo de infraestructura no está previsto para este año, y esta conducta nuestra de estar ordenados, nos dicen que habrá posibilidades de sacar algunas obras pero no están especificadas aún. Mientras, continuaremos con la obra en Av. Belgrano, alguna de cloacas sin terminar por atraso en los pagos y lo demás está dentro de lo pactado como lo del asfalto, ahora está parada por vacaciones de la empresa a cargo”.

En cuanto a la obra de pavimento en Claromecó, Sánchez dijo que la idea es que se hagan unas 15 cuadras, y señaló que ya salieron los pliegos y se adjudicó la misma a una empresa que aprobó el Concejo Deliberante “hay que acordar la fecha con la empresa. La idea es no empezar en la temporada y después de Las 24 Horas empezar con esto”.

Sobre Orense, anticipó que mañana se firmará con la empresa el contrato por la obra de cloacas y el SPAR que “para la localidad es importante”.

Por último, respecto a los cambios efectuados en el gabinete, explicó que la idea “es oxigenar un poco y meter nuevas ideas y nuevas iniciativas en cada una de las áreas y de hecho está sucediendo. Darle un ímpetu diferente a la forma de trabajo. La mayoría es gente joven con ideas que se pueden ejecutar y espero un cambio importante y que tienen experiencia”.