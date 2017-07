Sánchez sobre índices de pobreza: “No es ético exponer públicamente a quienes la padecen”

El intendente Carlos Sánchez, aportó su visión respecto a los índices de pobreza difundidos en los últimos días, y sostuvo que “ a nivel local, desde todos los ámbitos se va en la asistencia, y en lo que respecta a la municipalidad, tenemos planes comunitarios, nosotros damos trabajo porque también una cuestión que tiene que ver con la falta de trabajo, hoy día mucha gente queda fuera del circuito laboral, que tiene muchos motivos, como la situación económica, la incursión de tecnología y la falta de capacitación para que la gente pueda manejar esa tecnología y ciertas máquinas”.

La labor del municipio va desde repartir leña, pagar alquileres, repartir leche, algo de comida; son situaciones desagradables, que no nos gustan y muchas veces se trata de hacer y muchas veces se hace con el perfil más bajo, no para esconder nuestra pobreza sino para no exponer a quienes tienen el problema, porque encima que tienen el problema los sacamos en las fotos, los hacemos hablar por radio o televisión, creo que no es ético, me parece a mí como ciudadano, porque yo soy nacido en Tres Arroyos y parte de esa gente son conocidos, amigos o hasta parientes”.

“No me gusta que a alguien al cual yo quiero como pueden ser todos los habitantes de Tres Arroyos, me lo saquen escrachado cuando está pasando un mal momento, es como si uno está con una enfermedad y venga y te saquen fotos tirado en una cama, cuando uno está pasando un mal momento; todos en la vida hemos pasado por la pobreza o cerca de la pobreza, y es una situación no agradable, reitero que a mí no me gusta exponer a la gente”, recalcó Sánchez.

El estado de las calles

“La conformación de nuestro suelo es de tierra negra, y no muy lejos del centro de la ciudad se formaban huellones, pero ahora está entoscado, pero no dura mucho tiempo porque es de una tosca muy arcillosa, sobre todo cuando hay lluvias como la semana pasada, pero calles de barro debe haber un dos por ciento”, dijo el intendente.

“Tenemos un gran plan que estamos llevando a cabo hace años y ahora estamos realizando cordón cuneta, con lo que se nivela la calle y se ve para que lado va a ir el drenaje; el plan va del 1000 al 1600 las que queremos cubrir en un plazo de dos años para llegar al camino de cintura con el cordón cuneta; se puede ver en los barrios Boca, Colegiales, Villa Italia, lo que cambia totalmente la inclinación para que no se hagan los pantanos es el cordón cuneta, a lo que le agregamos tres columnas de iluminación”, sostuvo.