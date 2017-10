Sánchez sobre renuncia de Oosterbaan: “Me molestó que se avasallara la figura del intendente”

Cuando todo parecía indicar que se iban a limar las asperezas, Carlos Sánchez esta mañana se mostró muy molesto por la actitud asumida por el renunciante director del CRESTA, Gustavo Oosterbaan, quien, según el jefe comunal “avasalló la figura del intendente de Tres Arroyos, al tirar las llaves sobre el escritorio en mi despacho”.

Sánchez argumentó ante la prensa respecto a los trascendidos que llevaron al funcionario a actuar de esa manera, que “nosotros mantuvimos una reunión, en la que tuvimos algunas diferencias de criterio en algunos temas de trabajo, nada más, y esa tensión es la que él debe estar haciendo mención, es un tema de trabajo y vamos a ver que hacemos luego con esta renuncia, y aclararemos la situación”.

“Se hablaron varias cosas, parte de las cosas tuvo que ver con la llegada a los alumnos del CRESTA, como hace cualquier entidad, cualquier partido político que quiere llegar a la población; como a todos nosotros yo en mi casa recibo ofrecimientos ventas de todo tipo de supermercados, de partidos políticos, incluso una llamada de la Gobernadora, no es porque sea mi casa sino porque lo hacen a todos”, agregó.

“También hubo otras situaciones de trabajo en lo que hace al CRESTA, pero hubo otras diferencias, y él vino al despacho y tiró las llaves arriba del escritorio; yo no estoy muy de acuerdo que se pueda hacer; a Sánchez, a Carlos Sánchez, al Negro Sánchez se le puede hacer eso, pero yo creo que fue avasallada la figura del intendente, y yo estoy obligado a sostener y no dejar que sea avasallada, si no siguen los comisarios, no siguen los médicos, no podemos seguir siendo avasallados en actitudes de este tipo, lo que a mí me molesta es tirar las llaves en el escritorio del intendente de Tres Arroyos, elegido legítimamente por el pueblo hace varios años, me pareció una falta de respeto, e influye en la decisión, por supuesto, en un ochenta por ciento”, relató.

“Es una lástima terminar de esta forma”

Respecto a los pasos que restan dar para aceptar o no la renuncia de Oosterbaan, Sánchez dijo: “estamos evaluando esto, habría una negociación, que no la hace conmigo, y estoy molesto, porque después de tantos años de trabajo, por lo que significa el CRESTA seguramente para él o para mí, y para toda la sociedad es una lástima terminar de esta forma, por actitudes de soberbia o de no considerar opciones, porque, a ver, uno puede discutir de algo podemos convenir, o lo hacemos de este modo o del otro, pero la actitud de tirar las llaves arriba del intendente de Tres Arroyos me parece que es seria”.

“La relación con el Jefe de Gabinete fue siempre de trabajo, puede haber diferencias por la forma de hacer un expediente o de tomar alguna decisión por alguna cosa que sea, pero no para llegar a este extremo, para nada”, contestó al ser consultado.

“El CRESTA está por encima como todas las instituciones, o los sectores pero no de las personas, las personas pasamos hacemos todo lo que podemos, regular, mal o bien, pero acá lo que importa es la institución; siempre digo que el CRESTA es para m í un hijo más, nos ha costado muchísimo esfuerzo de un grupo grande de personas, y le está costando a toda la población una tasa para que los estudiantes puedan hacerlo allí gratis”, expresó.

“Molestó a la investidura”

“Es una situación que pasa en la vida, en el transcurso de un trabajo, una actividad, fue una decisión muy intempestiva y muy rápida, pero obviamente sí hay gente que puede seguir trabajando durante algún tiempo hasta que esto lo podamos remontar; yo he dejado para no tomar parte de un solo lado, que algunos concejales y funcionarios están trabajando con él para ver qué camino seguir en los próximos días, justamente por eso he querido correrme un poquito de la discusión, para que esto tome un cauce común normal, como debe ser, por la representatividad que tenemos como municipio, como CRESTA, no es algo que se pueda tomar como cuestiones personales, decisiones arrebatadas, creo que hay que analizarlo; si fuera por mi decisión, mientras que sea intendente yo, creo que la actitud muy fuerte de él al intendente de Tres Arroyos molestó, molestó a la investidura del intendente”.