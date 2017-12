Sánchez tomó juramento a los nuevos funcionarios de su gabinete

En un acto realizado en el hall del Palacio Municipal, presidido por el intendente Carlos Sánchez, se produjo la ceremonia de jura de los nuevos funcionarios de su gabinete.

Asumieron, como Secretario de Desarrollo Social, el Licenciado en Servicio Social Marcelo Daniel León, en reemplazo de Juan Francisco Aramberri, quien asumió como concejal; la Dra. María Isabel Tarchinale, como Secretaria de Prevención y Salud, quien sucede a la Dra. Mónica Capellari; como Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología al Contador Carlos María Bayúgar, en lugar de Juan José Etcheto; como Secretaria Privada: Vanesa Susana Borda en reemplazo de Pablo Abraham, como Secretario de Obras y Servicios Públicos, el que se hallaba vacante tras la salida de Eduardo Groenenberg.

También juraron: como Director de Turismo asumió Juan José Moizzi; como Directora de Cultura y Educación Noemí Rivas; como Directora Asociada del Centro Municipal de Salud, Dora Mabel Elías; y Patricia Martina Correa como Coordinadora de Prensa y Comunicación.

En un discurso a los presentes previo a la jura, Sánchez dijo: “Agradezco el gesto de todos los funcionarios que renunciaron luego delas últimas elecciones para dejarme con las manos libres, dejando sus dimisiones arriba de mi escritorio, fue algo muy duro y difícil de resolver, ya que es gente que trabajó, algunos los últimos dos años y otros hasta catorce años, quienes dejaron muchas cosas de su vida particular y de su vida privada, nada más y nada menos, que a parte de la familia, y no vieron a sus hijos o a sus nietos tantas veces como los ven cuando no tienen ese tipo de responsabilidades”.

“Quiero agradecerles profundamente a quienes van a dejar el cargo, el que van a recordar para toda la vida, porque estas funciones marcan para toda la vida, por bien o por mal, seguramente van a pasar muchos años y cada uno de los funcionarios que se va hoy lo recordará, porque la actividad pública deja marcada profundamente y eso van a llevar para su vida, para sus familias y los demás”, agregó.

“Tendrán mi respaldo permanente, esta función es de 24 horas, los 365 días del año”

“Es esperanzador el desafío que les propongo a quienes ocuparán los diferentes cargos, con un compromiso que les va a llevar muchas horas de su vida particular, de sus profesiones o vocaciones anteriores, pero también sè que eso se hace porque todos sienten ese compromiso de hacer algo por los demás, les agradezco también por haber aceptado este desafío, que tendrá el respaldo de este intendente permanentemente todos los días del año, sean feriados o laborables, porque esta función requiere las 24 horas los 365 días del año”, opinó.

“Hemos hablado con cada uno de ellos que han dicho que sí a este desafío, y tengo satisfacción porque hay gente que tiene muy pocos años para la tarea, pero con experiencia dentro del municipio, que han estado en las segundas líneas, pero les he querido dar la oportunidad a cada uno de ellos, a los jóvenes por la oportunidad, y la experiencia de quienes son mayores, con quienes podamos trabajar para entendernos mejor, que no haya demasiados tiempos de aprendizaje, les estamos dando la oportunidad de trabajar en un cargo superior con la experiencia que tienen y que nos permite avanzar con mayor velocidad”, manifestó el jefe comunal.

“Me gusta el desafío de la gente nueva y me duele que aquellos que hemos sido compañeros y hemos trabajado mano a mano en una oficina conmigo, hemos viajado miles de kilómetros gestionando, y hemos dado casi una vuelta al Ecuador todos los años en La Plata y Buenos Aires, y esos funcionarios que se van estuvieron sentados en el mismo auto en que viajo yo con la misma alegría de traer todo para Tres Arroyos, y a veces con la cabeza baja porque no pudimos lograr en ese viaje lo que fuimos a buscar”, dijo.

“Gracias a todos, a los familiares que han venido a acompañar, y a quienes estuvieron, y a los que todavía siguen dando lo mejor de ellos para este Tres Arroyos, es el esfuerzo que queremos hacer”, concluyó.