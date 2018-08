Sánchez visita Orense: Pecker anticipó que se analizarán cuestiones de la obra de cloacas

El Delegado Municipal de Orense, Eduardo Pecker, anunció que no hay novedades respecto al inicio de la obra de cloacas en la localidad y anticipó que esta mañana se espera la visita del Jefe Comunal y otras autoridades para hablar de la cuestión.

“De la obra de cloacas todavía no hay nada. Sí esperamos que llegue el intendente Sánchez esta mañana y autoridades, para ver sobre el tema. No estoy en condiciones de asegurar que es lo que vienen a ver, pero sí sé que vienen para conversar sobre este tema”, anticipó a LU24.

Agregó que por estas horas el estado de las calles en la localidad no es el mejor debido a las precipitaciones registradas.

“Lamentablemente arreglamos las calles un poco, porque el vecino se molesta, pero cuando vuelve a llover está el mismo problema o peor”. Sobre este punto, mencionó que al igual que se hiciera con Copetonas, se piensa en realizar un esquema de circulación de tránsito pesado: “se envió a Tres Arroyos el proyecto para que el Concejo Deliberante lo analice, ya que el tránsito pesado rompió mucho las calles. Se hablará con las partes involucradas, porque todo tiene un costo y el asfalto y lo que se hace se rompe”, aclaró.