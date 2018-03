Sánchez y Sarquís inauguraron la Fiesta del Trigo: “La prosperidad de los pueblos es consecuencia de la participación colectiva”

El intendente municipal Carlos Sánchez, acompañado por el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, dejó inaugurada oficialmente esta tarde la 49° Fiesta Provincial del Trigo que se realiza en nuestra ciudad hasta el próximo domingo.

En su discurso, el jefe comunal consideró que “la prosperidad de los pueblos no es consecuencia de la suerte, sino de la planificación, de la visión, de la innovación, de la participación colectiva y del aporte que cada uno hace a ese conjunto”.

Hizo hincapié “en la importancia de seguir trabajando en unión y solidaridad, entendiendo que este es un pedido justo y natural; no es tarea de santos, de virtuosos, de políticos; es tarea de hombres y mujeres comunes, que saben mirar para el costado, que entienden que estamos unidos, incluso en tiempos turbulentos. Es fundamental que sigamos trabajando en esta dirección”.

“Debemos recordar que compartimos un mismo horizonte, que pisamos y valoramos el mismo suelo, que disfrutamos las mismas noblezas de la tradición triguera”, añadió.

Sánchez enfatizó en “que esta Fiesta Provincial del Trigo siga siendo el producto de nuestro esfuerzo compartido y que su resultado sea siempre una verdadera expresión de la esperanza y de la alegría de las familias que componen nuestra comunidad y la de la región”.

Asimismo subrayó “las ideas innovadoras que generan nuevos espacio de encuentro y que aportan novedosos contenidos para que la celebración sea cada año aun mas grande y más plural”.

Además celebró “una gran campaña productiva que ha superado las expectativas por tratarse de los mejores rindes de los últimos años”.

También dijo que “el hombre de campo es y será una persona de trabajo y sacrificio” al tiempo que agradeció a “quienes han estado trabajando incansablemente en la organización de esta Fiesta y a las 1500 personas que forman parte de ella”.

Tres Arroyos, un lugar de ejemplo

En tanto Sarquis agradeció a los presentes, al municipio, a la diputada Laura Aprile, y fundamentalmente a todos productor “porque esta fiesta sin la producción no tiene ningún sentido”, expresó, y agregó: “Agradezco el empuje, las ganas que tienen, es muy importante para todos nosotros que estamos gestionando todo lo que podemos de la mejor manera”.

En este sentido el ministro dijo que “no importa las distintas banderas políticas, tenemos que trabajar juntos y en conjunto porque esta muestra en Tres Arroyos nos da eso, y siempre trabajamos juntos muy bien”.

Finalmente resaltó a Tres Arroyos como modelo en Caminos Rurales: “Tres Arroyos lo pongo siempre como uno de los lugares ejemplo, porque realmente se puede trabajar muy bien y es importante mostrar los casos de éxito que hay en la provincia para que otros lo podamos imitar y otros seguir empujando juntos”.

Corte de Cintas

Estuvieron presentes las diputadas provinciales Rosío Antinori y Laura Aprile, intendentes de distritos vecinos, concejales y funcionarios locales.

El Acto Ecuménico estuvo a cargo del padre Roberto Buckle y los pastores Annedore Venhaus y Martín Olesen.

Antes del tradicional corte de cintas, del que participaron también Aprile, Matías Meo Guzmán –presidente HCD- y la señora esposa del Intendente, Sánchez le entregó un presente a Sarquís como forma de agradecer su presencia.

Para finalizar se realizó una presentación de la categoría Escuela del Ballet Folklórico Municipal que cuenta con la dirección de Jorge Mauri y la asistencia técnica de Inés Conti.