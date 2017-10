Santiago consiguió la pala pero pide ayuda para recuperar otros elementos robados

El pasado martes Santiago Allan visitó LU 24 para denunciar que le habían robado sus elementos de trabajo, una pala y una escoba, mientras se encontraba trabajando en 1810 y Falucho.

Ahora el hombre volvió a la radio para agradecer el interés de la gente pero pidió que lo ayuden a recuperar sus elementos de trabajo o colaborar con algún objeto que pueda utilizar para realizar su labor de limpiar terrenos, jardines y podando plantas.

Allan se mostró “con bronca todavía porque me sacaron mis objetos para trabajar. Según se pudo ver en las cámaras de seguridad los que me robaron las cosas iban en una bicicleta amarilla. Me gustaría si la gente puede colaborar conmigo”. Así mismo, dejó su número para que se comuniquen con él: 2983-593477.