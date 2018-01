Santillán asegura que el Pacto Fiscal está pensado para el Conurbano Bonaerense

El Intendente de Gonzáles Chaves, Marcelo Santillán, participará esta mañana de una reunión junto a otros jefes comunales peronistas del interior de la provincia en la ciudad de La Plata, en el intento de discutir lo que ocurrirá con el Pacto Fiscal y con la expectativa de lograr una unidad dentro del espacio.

Indicó que la intención es reflotar la cuestión de lo que aporta la región en concepto de ganancias, ingresos brutos, IVA, impuesto al cheque, a los centros más poblados. “Las transferencias que se producen con el aumento al inmobiliario, a las patentes, a los servicios, son distritos que generan riquezas y que si queremos que sigan creciendo, necesitamos solucionar esta problemática y no este pacto fiscal donde nos comparan con el conurbano bonaerense”, sentenció.

“Hemos tenido buenos resultados cuando nos empezamos a reunir allá por diciembre, planteando que habíamos sido dejado de lado en el tratamiento del Presupuesto 2018, donde la provincia tenía un endeudamiento de 85 mil millones de pesos, superior a los tomados anteriormente y no se contemplaba el Fondo de Infraestructura que nos había beneficiado, entre otras cosas; herramientas generadoras de mano de obra además”, detalló el funcionario.

Santillán aclaró en este sentido que no se oponen al Pacto Fiscal, ni a controlar el gasto, “si a que nos manden una ley y nos digan adhieran o no adhieran. Esta es nuestra postura y por eso queremos que la gobernadora nos escuche. Creemos que este proyecto está pensado para el conurbano”.

Además el Jefe Comunal Chavense, destacó que continuará bregando por la unidad del peronismo “debe unirse el peronismo en base a los principios justicialistas porque el país nos necesita. Me parece que lo que a veces cuesta más en la unidad, son los egos personales en la política y a veces condicionamientos externos. Creo que la ex presidenta en la elección anterior con CUMPLIR tuvo la intención de una lista de unidad, pero a veces no nos damos cuenta de la necesidad de la gente si no la de una. A veces nuestra necesidad de posicionamientos personales o grupales, van en contra de lo que necesita la gente en ese momento”.