Santillán: “Fue una irresponsabilidad los rechazos de proyectos por la oposición”

El intendente municipal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, brindó una conferencia de prensa en la que repasó los temas de gestión de gobierno que fueron rechazados por el Concejo Deliberante la semana pasada; también hizo fuertes declaraciones políticas.

En el inicio, y acompañado por su Secretario de Hacienda, Diego Burgois, denunció como una “irresponsabilidad” a los concejales de la oposición quienes rechazaron proyectos “muy importantes” para su gestión de gobierno.

Emergencia en la flota de maquinarias

El Jefe Comunal chavense fue tajante al manifestar que el municipio está en una situación de emergencia con respecto a la maquinaria que presta servicios en la calle, y que con ello “se corre un enorme riesgo para los vecinos y los empleados municipales”, dijo para fundamentar la necesidad de la compra de maquinaria a través del sistema de leasing, proyecto que el Concejo Deliberante desaprobó.

“Lo explicamos varias veces”, contó, y advirtió que evalúa tomar la “firme decisión” de parar todas las máquinas que no estén en condiciones de ser usadas. “No quiero lamentar accidentes”, señaló.

“No hay antecedentes”

El proyecto del Intendente que rechazaron los concejales opositores buscaba adquirir por sistema de leasing motoniveladoras, camiones y minicargadoras. “No hay antecedentes donde se hayan rechazado los leasing para compra de maquinaria”, defendió.

Incremento de la tasa la hectárea

Otro punto votado en contra es el aumento de la tasa a la hectárea, cuyo valor actual no acompaña el aumento de costos y el índice de inflación actual. “¿A quién protegemos no aumentando la tasa a la hectárea?”, se preguntó, y explicó que el proyecto enviado tuvo un primer valor para los propietarios de menos de 300 hectáreas, y otro valor para los de superficies mayores. “El 60% del campo está en manos de productores que no son del distrito”, analizó.

“En este marco es difícil poder crecer”

“Aprueban el Convenio Colectivo de Trabajo que los trabajadores municipales merecen, pero no aprueban el recurso para llevar adelante ese convenio; exigen la prestación del servicio pero no acompañan con el recurso ni con la compra de maquinaria para la prestación de ese servicio”, se quejó Santillán.

“Estamos en una situación muy compleja: es difícil que podamos crecer en este marco”, alertó.

Plan de salud

Otra de las cuestiones importantes para Santillán era la municipalización de la salud, ya que según el proyecto que se impulsa, debe haber un “único efector de salud” en el distrito.

“Se mezcló un proyecto financiero con un proyecto de salud. Yo fui dos veces al Concejo, y les expliqué cuál era la situación y qué pretendíamos en salud. Y pasó lo mismo que con la tasa a la hectárea y los leasing: lo único que buscaban era dilatar los tratamientos”, aclaró.

Y agregó: “El proyecto de salud está más que claro: potenciar la salud local. Ya se vio con las inversiones que hicimos en el hospital y los servicios que estamos llevando a De la Garma, Vásquez y Barra”.

Y el proyecto financiero es que si nosotros tenemos un único efector de salud la situación del municipio cambia sustancialmente porque aumentaría el Coeficiente Único de Distribución (CUD) que utiliza la Provincia para determinar el envío de recursos.

“La Provincia tiene en cuenta la cantidad de consultas médicas que se realizan en el área pública de salud, la cantidad de lugares donde se presta el servicio y la cantidad de camas ocupadas en el hospital”, razonó. “Significa que si el municipio es el único efector vamos a tener más consultas, más camas ocupadas y por ende mejores datos estadísticos para competir con los 135 distritos de la provincia”, fundamentó.

“Laprida, con los mismos habitantes, recibe 13 millones de pesos más que nosotros”, ejemplificó.

“Me parece que se mezcló una mezquina actitud política que perjudica a los vecinos”, disparó.

“El dinero que debíamos recibir de la Provincia mejorando el coeficiente era para todos los ciudadanos. El proyecto de salud está a la vista: tenemos el segundo hospital propuesto en la Facultad de Medicina para recibir los últimos años de la carrera de medicina”, manifestó.

Y enumeró: “Hemos firmado un programa de Telemedicina; hemos equipado el Hospital; hemos mejorado con la guardia activa: la salud es una preocupación permanente”.

Críticas

Santillán les dedicó un espacio de la charla a responder críticas que se hicieron en la sesión legislativa del pasado jueves. “Me molestaron”, reconoció, y apuntó: “Nunca salí a decir que las casas de calle Lavalle Bis, por ejemplo, tienen rajaduras que pasa la mano entera por las paredes y cualquiera puede ir y comprobarlo, y yo no he acusado irresponsablemente a nadie”. Y se respondió: “Al contrario, buscamos información sobre por qué había sucedido y empezamos a trabajar con el Instituto de la Vivienda, y no salimos a echar culpas”.

También se refirió al natatorio de De la Garma, y destacó el informe que hizo la universidad de La Plata para repararla: “Son ellos los que dicen que es inutilizable”, sentenció.

Y más: “No salimos a decir que la municipalidad tiene una demanda de 8 millones de pesos por la construcción del pórtico que se cayó (Carricart y Ruta 3), y que sufrimos la muerte de dos personas”.

“Por eso creo que los chavenses debemos tener un grado más de responsabilidad”, subrayó.

Números y acuerdos

Por su parte, Burgois informó que existe un pedido de recomposición salarial del 30% del Sindicato de Trabajadores Municipales, a lo que el equipo de gobierno busca la forma de obtener los recursos para hacer frente a este pedido.

Para Burgois, el actual panorama financiero del municipio hace que haya que poner el ingenio para buscar los recursos. “Esto no nos detendrá: porque tenemos que darle soluciones al vecino que son los que confiaron en nosotros para llevar adelante todos los proyectos de gobierno que tenemos”.

“Buscaremos otras formas de financiación no convencionales como créditos a través de otros bancos, o fideicomisos; herramientas que en Gonzales Chaves no han sido aplicadas: estamos trabajando en buscar esas alternativas”, adelantó.

“No vamos a bajar los brazos en un año electoral”

Y fue más allá: “No vamos a bajar los brazos, porque es lógico que en un año electoral el lugar de campaña sea el Concejo Deliberante”, dijo en relación a los rechazos masivos del bloque opositor a los proyectos del Ejecutivo.

También hizo una enumeración de los recursos que no se han cobrado durante años. “Vamos a realizar otras acciones: por ejemplo recupero de tasa a la hectárea ya que hay más de 10 millones pesos en la calle; otros 5 millones en automotores; más de 2 millones en antenas (…). Y vamos a brindarle al vecino el servicio que se merece”.

Respecto de los acuerdos con las universidades, hizo referencia al acordado con la Facultad de Veterinaria de Tandil para “atender el Refugio Canino” que se puso en marcha recientemente. Además, “con Ciencias Económicas para hacer pasantías y que nos ayuden en los proyectos de inversión; con Ciencias Exactas para que nos ayuden a optimizar las compras y que todos tengan un mejor acceso al municipio”, indicó.

Proveedores

“Estamos conversando con cada uno de ellos y buscando soluciones”, reconoció. Y llevó tranquilidad: “Estamos en un momento de reacomodamiento: estamos volviendo a la normalidad para volver a generar la cadena de pago que teníamos trabada transitoriamente”.

Respecto de la deuda de la anterior gestión de gobierno, Burgois explicó que existe un monto de la deuda cuando asumió la gestión, pero aparece permanentemente una deuda no reconocida.

“Sabemos que en esa deuda hay no sólo a proveedores también está incluida la deuda de sueldos de aportes que vienen de meses de atraso, de ART; un montón de conceptos que hace que la deuda sea considerable”, reseñó.

“Arrancar con esa deuda y tener que funcionar e ir cancelándola no es nada fácil”, concluyó.